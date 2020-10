Il litigio fra il Principe William e il Principe Harry ha poco a che vedere con l’arrivo di Meghan Markle a Palazzo. Eccoci di nuovo con le ultime indiscrezioni su una delle faide familiari più chiacchierate di sempre, quella fra i Duchi di Cambridge e i Duchi del Sussex.

A rivelarci qualche interessante curiosità sul rapporto fra le due coppie è stato anche questa volta Robert Lacey, autore reale che ha indagato in merito al rapporto tra i fratelli nel suo nuovo libro intitolato “Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult“.

Video Credit ELLE

William invidioso di Harry anche prima di Meghan Markle

Ebbene, grazie alla biografia abbiamo scoperto che in realtà il Principe William è sempre stato invidioso del fratello Harry. Il motivo di tale invidia è molto semplice: mentre William ha sempre (o quasi sempre) avuto un carattere serio e responsabile, Harry si è coltivato una bella reputazione di “adorabile canaglia“. Il marito di Meghan Markle ha sempre avuto un carisma che attirava tutti, un carattere simpatico e divertente che lo rendeva adorabile agli occhi della Famiglia Reale e dei suoi fan.

Tutto ciò avrebbe scatenato qualche piccola gelosia in William, che invece ha sempre dovuto mantenere un certo contegno, in quanto futuro erede al trono d’Inghilterra. Come se non bastasse, il carattere mattacchione e anticonformista di Harry sembra aver oscurato William ancor di più dopo l’arrivo di Meghan Markle a Corte.

William ed Harry: da piccoli erano molto diversi

Lacey fa però sapere che in realtà William ed Harry non sono sempre stati così (responsabile il primo, e mattacchione il secondo). L’autore Reale ha infatti spiegato che quando erano piccoli, era proprio il Principe Harry ad avere un carattere più dolce e pacato, mentre William era il fratello più turbolento. Le cose sono cambiate però quando, crescendo, William si rese conto che un giorno sarebbe diventato Re d’Inghilterra. Da quel momento il ragazzo sarebbe diventato più serio e tranquillo.

Detto ciò, parlando del suo rapporto con il fratello, Harry ha anche ammesso che qualcosa è cambiato. In un’intervista rilasciata nel 2019 il giovane ragazzo raccontò:

Siamo fratelli, saremo sempre fratelli. Sicuramente siamo su strade diverse in questo momento, ma io sarò sempre lì per lui, come so che lui ci sarà sempre per me. Non ci vediamo più come una volta perché siamo molto impegnati, ma lo amo moltissimo.

Purtroppo per il momento i due fratelli non sembrano aver trovato un modo per riavvicinarsi, e c’è chi pensa che la pandemia abbia rallentato un possibile disgelo nel loro rapporto. Voi cosa ne pensate?

Foto da instagram