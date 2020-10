Meghan Markle contro la Regina Elisabetta. Torniamo a “rivangare il passato” e parliamo per l’esattezza di un momento ben preciso che ha segnato i futuri eventi della Famiglia Reale, ovvero quello in cui la Regina Elisabetta disse chiaramente e senza troppi giri di parole che no, Meghan Markle non poteva assolutamente ottenere sempre tutto ciò che desiderava!

A spifferare nuovi pettegolezzi in merito al rapporto fra l’ex attrice e la nonna del marito ci ha pensato l’autore della nuova biografia “Battle of Brothers“, l’esperto reale Robert Lacey, il quale ha affermato che i primi screzi fra la Regina e la Markle sarebbero nati ben prima delle nozze fra l’attrice e il Principe Harry.

Come alcuni di voi ben sapranno, pare che alla base del litigio vi fosse nientemeno che una tiara.

Meghan Markle contro la Regina per un gioiello?

Sembra che in vista delle sue nozze Royal, la Markle avesse espresso il desiderio di indossare una tiara ben precisa, ma la Regina le avrebbe negato questo piacere, assegnandole un altro gioiello. La Markle non avrebbe preso affatto bene questo affronto, e di fronte ai capricci della donna, la Sovrana avrebbe riferito al nipote che la sua futura moglie non avrebbe potuto ottenere sempre ciò che desiderava.

Non era la prima volta, né purtroppo l’ultima. La parola “no” ha premuto un pulsante dentro di lui ed è andato su tutte le furie. Sua Maestà non ha approvato. Meghan non può avere quello che vuole,

si legge sulle pagine del libro, dove sono riportati fatti che collidono non di poco con quelli narrati nella precedente biografia Finding Freedom, ad opera di Omid Scobie e Carolyn Durand, dove gli autori spiegavano invece che la Markle avrebbe adorato sin da subito la tiara che le era stata assegnata in vista delle nozze.

Al contrario, Robert Lacey ha affermato che Meghan e Harry potrebbero aver voluto prendere le distanze dal resto della Famiglia Reale proprio dopo lo “scandalo della tiara”.

Bisogna ricordare che anche Kate Middleton ha preso una sonora delusione proprio per via della tiara che avrebbe voluto indossare durante il suo matrimonio con il Principe William. Che il problema sia proprio questo particolare accessorio? Nel dubbio, per evitare un altro “tiara drama“, per il prossimo matrimonio Reale lascerei alle future spose la possibilità di scelta, voi che ne pensate?

