Meghan Markle oggi è conosciuta con il cognome che ha ereditato dal padre, Thomas Markle, ma presto le cose potrebbero cambiare per la Duchessa del Sussex. O meglio, in realtà sembra siano già cambiate. Ma in che senso esattamente? Scopriamolo insieme!

Molti sostengono che la Markle abbia voluto rinunciare al suo cognome per prendere le distanze dalla famiglia d’origine (che obiettivamente le ha procurato non pochi grattacapi negli ultimi anni, fra biografie scandalo e discussioni private finite sui tabloid). Tuttavia, probabilmente la realtà è un tantino diversa.

Lo conferma il sito Express, che fa sapere innanzitutto che Meghan Markle non ha utilizzato il suo cognome nella descrizione della sua nuova avventura su Spotify, quella che la vede protagonista di un Podcast insieme al Principe Harry. In questo particolare frangente, l’ex attrice si sarebbe firmata semplicemente come “Meghan, la Duchessa del Sussex”.

Nella sezione “Informazioni” si legge infatti:

Il Principe Harry, il Duca del Sussex e Meghan, la Duchessa del Sussex, presentano Archewell Audio, solo su Spotify. Seguici per tutti gli aggiornamenti.

Meghan Markle e il mistero del cognome “scomparso”

Ma per quale ragione Meghan non ha utilizzato il suo cognome? Perchè Facciamo un piccolo salto indietro nel tempo, e approdiamo al 2018, quando Meghan Markle e il Principe Harry hanno celebrato il loro matrimonio. In quella Regale occasione – fa sapere l’Express – l’esperta Marlene Koenig aveva spiegato a noi profani che, una volta sposata, Meghan avrebbe firmato semplicemente usando il suo nome, senza il cognome d’origine.

Proprio come Harry firma semplicemente “Harry”. I Reali usano solo un nome.

Se lo desiderano, i membri della Famiglia Reale possono usare invece il cognome “Windsor” o “Mountbatten-Windsor“, e sin dal giorno delle nozze si presumeva che Meghan avrebbe utilizzato uno dei due cognomi. A detta della Koenig, la donna avrebbe usato il nome completo “Rachel Meghan Mountbatten-Windsor“.

I membri più giovani della famiglia Reale hanno la possibilità di utilizzare il cognome,

aveva confermato in un’intervista la storica e autrice Royal Carolyn Harris a Town & Country.

Nessuna rottura o strappo con la famiglia d’origine insomma (non per il momento almeno), ma solo una tradizione Reale che – stranamente – la Markle pare abbia deciso di abbracciare. Chissà che non sia un indizio di una pace ritrovata!

