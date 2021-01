Nuovi scandali in arrivo per Meghan Markle. La sorella Samantha si sta preparando a pubblicare una biografia sulla Duchessa del Sussex. Chi pensava che i gossip su Meghan Markle fossero terminati dovrà quindi ricredersi! Dopo aver letto le parole del padre di Meghan sulla figlia, adesso è il turno della sorella. Fra pochi giorni, ovvero il 17 Gennaio 2021, dovrebbe uscire nelle librerie il libro “The Diary of Princess Pushy’s Sister — Part 1”, dove Samantha Markle parlerà della sua vita insieme alla sorella, o per meglio dire, “sorellastra”.

Barnes & Noble avrebbe descritto il libro con le seguenti parole:

In mezzo a una tempesta di notizie false e caos mediatico, Samantha Markle condivide la verità sulla sua vita e sulla sua famiglia contro ogni previsione e ultimatum, mentre una favola Reale precipita. A volte la verità è davvero più strana della finzione.

La premessa fa già intuire il tono della nuova biografia. Quasi certamente non leggeremo parole e dichiarazioni lusinghiere nei confronti di Meghan e del marito Harry. Del resto, più volte la stessa Samantha avrebbe ammesso che il nuovo libro potrebbe mettere a disagio Meghan Markle.

Ma a proposito, cosa ne penserà la Duchessa del Sussex in merito a questa novità?

Nuova biografia su Meghan Markle? Nessun problema per la Duchessa

Secondo l’esperto Reale Omid Scobie, autore della biografia “Finding Freedom”, la Duchessa del Sussex non sarà affatto preoccupata per il nuovo libro della sorellastra. Quest’ultima infatti la conosce a malapena, per cui difficilmente avrà qualcosa di concreto da condividere con il mondo.

Trovo abbastanza difficile credere che Samantha avrà qualcosa di interessante da dire sulla sua relazione con Meghan, perché semplicemente non c’era una relazione. Quello che l’abbiamo vista fare nel corso degli anni è semplicemente prendere parte alle conversazioni per esprimere la sua opinione, ma non è mai stata in grado di fornire alcuna visione della Duchessa perché semplicemente non la conosceva oltre al tempo trascorso insieme da bambine.

Omid aggiunge che Harry e Meghan sono molto concentrati sui loro progetti al momento, e difficilmente avranno il tempo o la voglia di dedicare attenzione a Samantha.

Samantha rappresenta un periodo del passato, ha già tentato di creare problemi con le poche storie che ha voluto condividere, e penso che questo libro non sarà altro che un rimaneggiamento di quelle storie, ed è solo un tentativo da parte sua di far parte di tornare a parlare dei Sussex.

Voi cosa ne pensate? Credete che Samantha avrà qualcosa di interessante da rivelare al mondo?

