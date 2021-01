Meghan Markle pensava di lasciare lo spettacolo già prima di incontrare il Principe Harry? La risposta a questa domanda sembrerebbe essere si. A rivelarlo è stata la stessa Duchessa quando ancora era “solo” (per così dire) un’attrice di successo acclamata grazie al suo ruolo nella serie Suits. Durante un’intervista con il compianto Larry King, morto pochi giorni fa all’età di 87 anni, la Duchessa aveva parlato apertamente della sua carriera e dei suoi progetti.

King aveva intervistato l’ex attrice nel 2013, ovvero tre anni prima che incontrasse il Principe Harry. L’aveva poi intervistata ancora una volta nel 2016, sempre in tempi non sospetti, quando ancora nessuno immaginava che sarebbe diventata un membro della Famiglia Reale. Ebbene, nella prima occasione, ovvero durante l’intervista organizzata nel 2013, Meghan Markle ha partecipato alla chiacchierata insieme al suo ex collega di “Suits” Patrick J. Adams.

L’intervista è recentemente riemersa dagli archivi di YouTube grazie ad alcuni siti che hanno deciso di condividerla nuovamente. Ebbene, grazie a questa intervista apprendiamo che la Markle ha preso in considerazione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo ben prima di conoscere il Principe Harry e di innamorarsi di lui.

video Credit Ora TV

Meghan Markle pensava di abbandonare il mondo dello spettacolo?

In particolar modo, la Markle ha spiegato di aver considerato questa eventualità, ma al tempo stesso ha anche ammesso di sentirsi incredibilmente fortunata per l’opportunità che la vita le ha dato:

Alcune persone stanno provando a farlo da 20 anni e continuano ancora a servire ai tavoli. Farlo davvero per sei, sette anni e poi avere uno spettacolo come questo con questo livello di successo è pazzesco.

L’ex attrice, oggi moglie di un Principe, mamma di un bel bambino e imprenditrice, ha concluso spiegando che molto tempo prima qualcuno le disse: “Se non intendi impiegare i prossimi 5 anni per farlo, non perdere neanche i prossimi cinque minuti”. Che dire? Si tratta di un consiglio senza dubbio molto interessante e saggio, non trovate anche voi?

Foto da Instagram