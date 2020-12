L’interesse di Meghan Markle per la politica rappresenta un vero e proprio tallone d’Achille per la Famiglia Reale. Conosciamo tutti molto bene il percorso che ha portato Meghan ed Harry a vivere negli Stati Uniti, non è vero? Lo scorso anno la coppia Reale ha annunciato di voler fare un passo indietro, dimettendosi dal ruolo di Royal Senior e rinunciando ai titoli di Sua Altezza Reale.

Meghan Markle ed Harry volevano raggiungere la loro indipendenza economica, volevano vivere lontani dai riflettori dorati della Famiglia Reale, e volevano sposare campagne e battaglie per loro molto importanti.

Sono riusciti a fare tutto questo, e anche molto altro. C’è però chi fa notare che il comportamento della coppia si scontra con molti dei principi della Royal Family. Non dimentichiamo tra l’altro che Meghan ed Harry sono ancora conosciuti come il Duca e la Duchessa del Sussex, titoli conferiti dalla Regina in occasione del loro matrimonio, per cui il legame con la Royal Family non è ancora del tutto sciolto.

Meghan Markle e la vocazione politica che innervosisce la Royal Family

Fra i comportamenti di Meghan Markle che stanno facendo storcere ben più di un naso a Palazzo vi è quello che riguarda le sue aspirazioni politiche. Come spiega il giornalista Toby Young a talkRADIO, già da tempo la Markle ha in serbo un piano ben preciso per promuovere il suo programma politico. Pare che l’ex attrice mirasse a “risvegliare” la Famiglia Reale dalla sua draconiana astensione dalle questioni politiche, ma le cose per lei non sono andate come sperato.

La Royal Family infatti deve da sempre tenersi a di sopra di ogni discussione in merito a questo o quel partito.

Per un membro della Famiglia Reale prendere una posizione così spiccatamente “politica” è sempre una cattiva idea. Questo perché sono finanziati dai contribuenti e quindi hanno l’obbligo di rimanere al di sopra della sfera politica,

ha infatti spiegato il giornalista, aggiungendo che nessuno crede che il Principe Harry fosse un ardente ambientalista o un sostenitore di tante battaglie politiche, almeno non prima di sposare Meghan Markle.

La maggior parte delle persone ha l’impressione che stia dicendo queste cose per compiacere sua moglie.

Ma impegniamoci a vedere la situazione in maniera un tantino più oggettiva. Non è piuttosto possibile che questo giovane Principe stia semplicemente aprendo gli occhi, e che lo stia facendo proprio grazie alla moglie Meghan?

