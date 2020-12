La Regina Elisabetta non avrebbe mai potuto snobbare davvero Meghan Markle. Sin dal giorno in cui Meghan ed Harry hanno annunciato di voler fare un passo indietro dal loro ruolo di membri Senior della Famiglia Reale, il mondo del gossip ha avanzato ipotesi di ogni genere.

C’è chi racconta che l’inizio della crisi fra Meghan e la Famiglia Reale risalga al giorno in cui la Duchessa litigò con Kate Middleton per una questione di collant (leggete tutti gli scabrosi dettagli), e c’è invece chi – forse molto più concretamente – ritiene che Meghan Markle sia stata snobbata dalla Famiglia Reale, probabilmente per via delle sue origini, per il colore della sua pelle, per la sua totale mancanza di sangue blu o semplicemente per via del suo carattere determinato.

Insomma, di ragioni che potrebbero aver indotto la tradizionalissima Royal Family a snobbare l’ex attrice e moglie di Harry ce ne sono a decine. Tuttavia, di una cosa è certo l’autore Reale Robert Lacey, ovvero che la Regina Elisabetta mai e poi mai avrebbe potuto – e voluto – sminuire o allontanare davvero Meghan Markle dal Palazzo.

Naturalmente questo non perché la Sovrana fosse una sua fervente sostenitrice, ma piuttosto per ciò che Meghan rappresenta.

La Regina Elisabetta voleva rimanere in buoni rapporti con Meghan Markle per un motivo ben preciso

Lacey racconta che la Regina avrebbe voluto mantenere dei buoni rapporti con Meghan. Ma per quale motivo esattamente?

Mettiamo a confronto la posizione di Lady Diana dopo il divorzio e quella di Meghan Markle. Nel primo caso, la Regina era interessata solo ed esclusivamente al benessere dei suoi nipoti. Tra l’altro – spiega Lacey – lei e il Principe Filippo da tempo avevano smesso di parteggiare per la Principessa del Galles.

Ben diverse sono le cose per quanto riguarda Meghan Markle. Una persona come lei avrebbe fatto infinitamente bene alla Famiglia Reale. Meghan rappresentava infatti l’innovazione.

La Regina l’ha accolta come prima recluta di razza mista della Famiglia Reale. E quindi deve essere angosciante per la Regina, che 30 mesi dopo questa recluta e suo figlio Archie non siano più classificati come Reali.

Lacey fa inoltre notare che inizialmente tutti avevano accolto Meghan come un segno dell’apertura della Famiglia Reale verso il movimento Black Lives Matter e verso un maggior progresso razziale.

Ma a questo punto, come dovremmo interpretare l’allontanamento dell’ex attrice dalla Famiglia Reale?

Meghan ha un livello incredibile e pericoloso di autostima. C’è solo un milionario che si è fatto da solo in tutta la Famiglia Reale, e questa è Meghan Markle. Se all’inizio si fossero seduti con lei e avessero detto: ‘Parliamo delle cose che ti interessano’, le cose sarebbero potute andare diversamente.

Probabilmente il biografo Reale ha ragione, ma come si suol dire, “con i se e con i ma la storia non si fa”!

