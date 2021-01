Meghan Markle ha aggravato la rivalità fra il Principe Harry e William?

Ecco in che modo Meghan Markle potrebbe aver aggravato la rivalità fra il Principe William e il Principe Harry

La rivalità fra il Principe Harry e il Principe William è peggiorata molto dopo l’arrivo di Meghan Markle nella Famiglia Reale. Ad assicurarlo ci ha pensato l’esperta di “affari Royal” Katie Nicholl, che di recente ha spiegato che i due fratelli, William e Harry, sono sempre stati “rivali”, ma in modo amichevole. Sin dall’infanzia i due sono stati in competizione, ma non hanno mai superato la linea di confine che separa una normale rivalità tra fratelli dal vero antagonismo.

A quanto pare quella sana e quasi piacevole e divertente rivalità sarebbe giunta al limite proprio con l’arrivo di Meghan Markle in Inghilterra.

In occasione della sua intervista a Channel 5, la Nicholl ha dichiarato:

Mi è stato riferito che la spaccatura era in realtà tra William e Harry. I fratelli con un legame indissolubile. Erano una squadra brillante insieme ma erano anche estremamente competitivi. Spesso questa era una competizione piuttosto amichevole, che si scagliava su chi stava perdendo i capelli più velocemente. Ma penso che ci sia una competizione di fondo tra i ragazzi e ci sono stati certamente casi di rivalità.

William ed Harry: la rivalità è peggiorata a causa di Meghan Markle?

Video Credit The Royal Family Channel

In realtà – come dicevamo – la vera spaccatura è avvenuta però con l’arrivo di Meghan Markle. Quando Harry ha portato la sua fidanzata a Palazzo e l’ha presentata alla Famiglia, William ha cercato di far capire al ragazzo che era il caso di andarci piano e di non fare delle mosse avventate.

Come immaginerete, questo è uno dei consigli peggiori da dare a un ragazzo perdutamente innamorato! Non a caso, il Duca del Sussex ha interpretato le parole del fratello come un attacco nei confronti di Meghan, la sua adorata fidanzata.

Quello era inteso come consiglio fraterno ha solo irritato Harry. Lui è estremamente protettivo nei confronti di Meghan, e lo ha interpretato come una critica.

Del resto, care ragazze e ragazzi, ammettiamolo, quando siamo innamorati non vogliamo che nessuno dica qualcosa di anche lontanamente “negativo” nei confronti della persona amata, non è forse vero? Beh, anche in questo caso, il Principe Harry è uno di noi!

Foto da instagram