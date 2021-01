La salute mentale di Meghan Markle era appesa a un filo durante la sua permanenza all’interno della Famiglia Reale. È forse per questo motivo che lei e il Principe Harry hanno deciso di fare un passo indietro dal loro ruolo di membri Senior della Royal Family, rifiutandosi di assumersi gli incarichi di alto livello destinati ai membri “anziani” della Famiglia.

A parlare di Harry, Meghan, salute mentale e del Megxit sarebbe stata la stessa mamma di Meghan Markle, la sempre protettiva Doria Ragland, che a quanto pare sarebbe stata molto felice nel vedere la figlia allontanarsi da un ambiente per lei tanto nocivo.

La madre di Meghan Markle avrebbe infatti ammesso di essersi sentita sollevata da una simile decisione. Non lo ha dichiarato apertamente, è chiaro, ma un insider sostiene che la donna avrebbe tirato un sospiro di sollievo quando la figlia ha fatto questa scelta, asciando la Famiglia Reale.

È vero, la decisione della coppia di allontanarsi dalla tradizione ha suscitato reazioni contrapposte in tutto il mondo, ma quella di mamma Doria è senza dubbio una delle più dirette, una reazione materna, come è normale che sia.

L’insider ha spiegato che la donna era “felice” dopo il cosiddetto Sandringham Summit, dove Harry ha parlato con William, il Principe Carlo e con la Regina Elisabetta per dare avvio al fatidico Megxit.

Doria Ragland era preoccupata per la salute mentale di Meghan Markle

In particolar modo, la fonte beninformata ha fatto sapere che Doria era “molto preoccupata per Meghan“:

Era sollevata che sua figlia stesse mettendo la sua salute mentale e il suo benessere al primo posto.

In fin dei conti, la posizione della donna non dovrebbe sorprendere per vari motivi. In primo luogo, si tratta pur sempre della mamma di Meghan Markle. Doria avrà quindi vissuto insieme alla figlia i drammi legati ai continui attacchi rivolti contro la Duchessa. In secondo luogo, le sue preoccupazioni sono state confermate più volte dalla stessa moglie del Principe Harry. In diverse occasioni Meghan ha infatti manifestato un certo malessere durante la sua vita come membro della Famiglia Reale.

In un’intervista rilasciata per il documentario di ITV “Harry and Meghan: An African Journey“, la stessa Duchessa aveva ammesso:

Non è sufficiente sopravvivere a qualcosa, giusto? Non è questo il punto della vita. Devi prosperare. Devi sentirti felice.

È proprio vero cara Meghan, il punto della vita dovrebbe essere “prosperare ed essere felici”.

