Per Meghan Markle e il Principe Harry è giunto il momento di agire. A lanciare quello che somiglia per certi versi a un ultimatum (ma che in fin dei conti rappresenta solamente un’esortazione) sarebbe stata la redattrice reale del Telegraph Victoria Ward, la quale ha ripercorso per noi e con noi la strada che il Duca e la Duchessa del Sussex hanno tracciato fino ad oggi, fino all’inaugurazione del sito della fondazione Archewell.

Proprio in nome di tale fondazione, Meghan ed Harry hanno annunciato di voler condurre numerose campagne di sensibilizzazione. La loro lotta sarà volta a migliorare un pezzettino alla volta il nostro mondo. L’intento è a dir poco ammirevole, e noi non vediamo davvero l’ora di vedere quali saranno le iniziative che l’organizzazione porterà avanti nel mondo.

Secondo la Ward, la coppia sta infatti arrivando a un punto decisivo, in cui bisognerà agire, oltre che parlare. Gli argomenti chiave cari a Meghan e ad Harry sono parecchi, e vanno dalla lotta contro il razzismo all’attenzione nei confronti della salute mentale, fino al cambiamento del modo in cui le persone dovrebbero interagire sui social media.

Video Credit TIME

Meghan Markle ed Harry: un futuro all’insegna della solidarietà

Durante gli ultimi mesi Meghan ed Harry hanno preso parte a molti eventi e impegni di beneficenza (perlopiù attraverso incontri virtuali) per parlare del loro desiderio di migliorare il mondo:

Verso la fine dell’anno e durante il prossimo, i dettagli sul loro lavoro e sui piani futuri verranno rilasciati lentamente. [Harry e Meghan] dovranno procedere con cautela in futuro. Dopo tutto, la coppia ha una linea attenta da percorrere. Questa settimana è stato riferito che la Duchessa è rimasta “scioccata” dalle critiche ricevute dopo aver pubblicato un video in cui invitava i cittadini statunitensi a votare.

La Ward sottolinea però che né Meghan né Harry dovrebbero essere sorpresi dalla reazione della Famiglia Reale di fronte a tali dichiarazioni. Del resto, sappiamo bene che tradizionalmente i membri della Royal Family non dovrebbero esprimere alcun parere in merito alle questioni politiche.

La Famiglia Reale e i cortigiani ora non hanno idea di dove sia diretta questa coppia. E cosa fondamentale, non hanno nemmeno il controllo su di essa. Ciò che è chiaro è che presto i Sussex dovranno abbandonare il dialogo e iniziare a lavorare per ispirare i cambiamenti che hanno proposto in merito alle questioni che hanno scelto.

Quella che attende Meghan ed Harry non sarà di certo un’impresa da poco.

Foto da Instagram