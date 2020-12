Il Principe William ha cercato di oscurare Meghan Markle ed Harry? Torniamo a spettegolare sui membri della Famiglia Reale, e parliamo in particolar modo di una delle coppie Royal più chiacchierate di sempre, quella formata da Meghan Markle e Harry d’Inghilterra naturalmente!

Secondo le ultime notizie, Meghan Markle ed il marito sarebbero stati oscurati nientemeno che dal Principe William. Il motivo lo rivela l’autore Reale Robert Lacey, che parlando a Good Morning America ha spiegato che William è sempre stato geloso del carisma del fratello.

Da sempre, il Principe Harry è considerato “un’adorabile canaglia”, mentre William era il ragazzo più serioso e riservato. Harry era il giullare, William il giovane con la testa sulle spalle. Harry catalizzava su di sé l’attenzione dei media, William lavorava sodo per diventare un perfetto erede al trono.

Gli equilibri sono stati chiari sin dall’inizio. Eppure qualcosa era destinato a cambiare. Probabilmente a Harry il ruolo di giullare di corte iniziava a stare stretto, e l’arrivo di Meghan Markle nella sua vita non ha fatto altro che dare un’ulteriore spinta verso un nuovo ruolo, uno più maturo e consapevole di sé e delle proprie potenzialità.

Meghan Markle, Harry e William: l’inizio della fine

Ed ecco che, con l’ingresso di Meghan nella sua vita, Harry si è mostrato in una versione migliorata di sé. Questo ha però tolto una certezza a William. Da sempre abituato a vivere con la sua “spalla” personale, ha dovuto assistere al radicale cambiamento dei suo ormai non più spregiudicato fratello minore.

E – come si suol dire – è proprio qui che “casca l’asino”. A detta di Lacey, William non avrebbe accettato questo cambio di rotta tanto repentino, ed avrebbe quindi fatto di tutto per far comprendere al fratello e alla cognata quale avrebbe dovuto essere il loro posto. Insieme a lui, anche coloro che governano i meccanismi del Palazzo hanno esortato la coppia a non fuoriuscire troppo dal ruolo prestabilito per loro.

Harry e Meghan stavano diventando “troppo grandi” per la Famiglia Reale.

Erano queste mega-rockstar. Hanno oscurato William e Kate e bisognava toglierli di mezzo.

Un’ex guardia del corpo del Principe avrebbe anche raccontato a Lacey che William era sempre stato geloso dell’adorabile reputazione da canaglia che Harry aveva e dell’affetto che generava. Insomma, che la famosa faida familiare sia dovuta a una classica gelosia tra fratelli? Pare proprio di si!

