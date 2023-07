Gioia immensa per Melory Blasi, che all’età di 33 anni si sta preparando per diventare mamma per la seconda volta. Lo scorso 13 giugno ha infatti pubblicato un video sul suo profilo Instagram, per annunciare la sua seconda gravidanza. Nel 2021 diventò per la prima volta mamma, quando nacque la piccola Jolie, che oggi ha poco più di due anni.

Il nome di Ilary Blasi è stato uno dei più chiacchierati negli ultimi mesi sulle riviste e sui siti di gossip. Complici chiaramente la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e l’inizio della nuova storia d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian Müller-Pattenpohl.

Oggi a comparire sulle copertine, tuttavia, non è l’ex letterina e conduttrice de L’Isola dei Famosi, ma sua sorella minore, Melory Blasi.

Alcune settimane fa, infatti, l’ultima delle sorelle Blasi ha fatto un tenero annuncio sul suo profilo Instagram. Ha infatti svelato di essere in dolce attesa per la seconda volta.

Il post conteneva un dolcissimo video, in cui si vedevano la sua prima bambina Jolie e il marito Tiziano Panucci, mentre disegnano un cuoricino di carta e lo attaccano sul suo pancino.

La settimana scorsa Melory e Tiziano sono tornati di nuovo sui social, pubblicando foto e video del bellissimo gender reveal party organizzato per loro, durante il quale hanno scoperto che questa volta si tratterà di un maschietto.

La nascita della prima figlia di Melory Blasi

Come detto, quello in arrivo sarà il secondo figlio per Melory. Oggi la sorella di Ilary ha 33 anni e al contrario di lei non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. È infatti un’ortottica.

È sposata dal 2017 con Tiziano Panucci e nell’aprile del 2021 i due sono diventati genitori per la prima volta.

Per annunciarlo mamma Melory aveva postato una foto che ritraeva la sua mano e quella della piccola che si accarezzavano. “25/04 sei arrivata tu 🎀 amore nostro grande 🎀 Benvenuta al mondo Jolie“, aveva scritto”, aveva scritto su Instagram.

Il bebè, di cui ancora non si conosce il nome, né la data presunta di nascita, oltre alla sorellina Jolie troverà ad accoglierlo cinque cuginetti. Christian, Chanel e Isabel, figli di Ilary e Francesco Totti, e Stella e Nicole, figlie di Silvia, la più grande delle tre sorelle Blasi.