Mercedesz Henger non mola e chiama Edoardo Tavassi. Dopo cento giorni distenti, fatica e fame finalmente I naufraghi dell’Isola dei famosi hanno potuto fare il loro rientro in Italia e riabbracciare i propri cari.

Eppure, sono tantissime le questioni rimaste in sospeso dopo questi faticosi 3 mesi in Honduras. Un interrogativo che continua ad assillare il pubblico riguarda sicuramente una delle vicende amorose più chiacchierate di questa edizione del reality.

Si tratta ovviamente del rapporto particolare che si era creato tra Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, e Mercedesz Henger figlia di Eva Henger. I due hanno portato avanti un tira e molla che ha molto incuriosito il pubblico che, adesso, vuole vederci chiaro.

Edoardo, raggiunto dai microfoni di PipolTv aveva rilasciato delle dichiarazioni non proprio positive su Mercedesz. Gli era stato chiesto, infatti, se preferisse lei o Estefania. Questa la risposta dell’ex naufrago: “Sicuramente Estefania!”.

“La porterai volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non piacciono e non le preferirò mai a nessuno”.

Di certo un duro colpo per la figlia di Eva Henger, che invece sembra molto legata ad Edoardo. La donna infatti, in una recente intervista a SuperGuidaTv, aveva rivelato: “Avrei voluto vedere sul podio anche Edoardo. Per me era scontato che lui arrivasse in finale e non averlo lì mi è dispiaciuto molto”.

Quando viene chiesto a Mercedesz se il suo interesse per Edoardo fosse reale lei risponde con queste parole: “Assolutamente. Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”. Sembra che la donna abbia tutte le intenzioni di non rinunciare a questa frequentazione. Non ci resta che attendere per scoprire cosa ne pensi Edoardo.