Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger fa un drastico cambio di look Mercedesz Henger, drastico cambio di look per la figlia di Eva Henger che si mostra sui social con i cappelli rosa; ecco come hanno reagito i fan

Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger fa un drastico cambio di look e lo condivide sui social. La risposta dei fan è immediata: tutti approvano il cambiamento e la riempiono di complimenti. L’attrice e modella italo-ungherese si mostra con i capelli più corti e colorati di rosa.

Mercedesz Henger, all’anagrafe Mercedesz Jelinek Schicchi, ha deciso di dare un taglio al passato, nel vero senso della parola. La figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi ha postato alcune foto sui social e i fan hanno decisamente apprezzato. Cappelli più corti di colore rosa, un taglio sbarazzino e tanta freschezza e spensieratezza.

Pink hair , don’t care 💕😋🤷‍♀️ #nofilter per farvi vedere bene questo colore perfetto 💕 Questa non è una tinta ! Mentre… Gepostet von Mercedesz Henger am Dienstag, 26. Mai 2020

La giovane, nata il 18 agosto del 1991, sembra avere tanta voglia di ripartire dopo questi mesi così difficili. Solo qualche settimane fa aveva postato una foto in cui si meravigliava della fretta che hanno le persone per andare dal parrucchiere. In quell’occasione lei aveva detto di essersi abituata e addirittura affezionata alla sua “ricrescita”.

Ma, come sapete, le donne cambiano facilmente e Mercedesz Henger ha ceduto ed è andata dal parrucchiere. Il risultato si vede nelle foto: capelli rosa e un taglio che sembra strizzare l’occhio all’estate che sta per arrivare.

Non molto tempo fa, la giovane era finita in una bufera mediatica rivelando che Riccardo Schicchi non sarebbe il suo padre biologico, come si può facilmente intuire anche dal suo cognome. Jelinek, infatti, sarebbe il cognome del suo padre biologico, un uomo di nazionalità ungherese che adesso vivrebbe in Germania. Di lui si sa poco o niente e la madre, Eva Henger, non sembra intenzionata a parlarne.

La figlia quasi 29enne di Eva Henger che ha partecipato al reality Isola dei famosi 11 ed è fidanzata da tempo con Lucas Peracchi, ex volto di Uomini e Donne ed è molto seguita sui social, in particolare su Instagram. Infatti, il suo cambiamento è piaciuto molto ai suoi follower che l’hanno riempita d complimenti.