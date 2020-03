Chi sono i figli di Riccardo Schicchi e Eva Henger Mercedes e Riccardino Junior sono i figli di Eva Henger e Riccardo Schicchi

Eva Henger è un’attrice e showgirl conosciuta in tutto il mondo, tutti ricordano il suo passato, ma il mondo ha imparato a conoscerla soprattutto nell’ultimo periodo quando, dopo aver abbandonato la carriera di porno attrice è tornata in televisione sotto un’altra veste. Della donna conosciamo molti particolari della sua vita privata, legata sentimentalmente a Riccardo Schicchi fino alla sua morte il 9 Dicembre del 2012 a causa del diabete mellito. Eva ha due figli avuti proprio con il compianto marito: Mercedes e Riccardino Junior.

Se della vita di Riccardino sappiamo molto poco, diverso è invece per Mercedes Henger, la ragazza infatti come la madre ha voluto intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo diventando una showgirl. E a proposito del rapporto tra madre e figlia, sembra proprio che nell’ultimo periodo questo sia stato piuttosto turbolento. Se nei primi anni in cui anche Mercedes appariva in tv accanto alla madre mostrando una complicità invidiabile, tutto è cambiato da quando la ragazza ha iniziato a frequentare l’ex tronista Lucas Peracchi. L’ex attrice infatti ha accusato il fidanzato della figlia di violenza fisica e psicologica nei confronti di Mercedes nel salotto di Barbara D’Urso. Dal canto suo però la coppia formata da Lucas e la figlia di Eva ha sempre negato ogni tipo di accusa.

Eva, più volte ospite all’interno dei programmi di Barbara D’Urso ha raccontato dei dissapori recenti tra lei e sua figlia, il rapporto infatti già compromesso dopo il fidanzamento di Mercedes si è incrinato ancora di più quando la ragazza ha affermato di aver scoperto che Riccardo Schicci non è il suo padre biologico.

Di Riccardino Schicchi Junior, fratello di Mercedes invece si sa poco, se non un episodio che lo fatto finire sulle prime pagine della cronaca nazionale. Il figlio di Eva Henger, oggi 28enne infatti alcuni anni fa fu arrestato per droga. Le accuse mosse contro il ragazzo riguardavano la detenzione di marijuana. La stessa Eva ha sempre ricordato l’accaduto con molta rabbia definendo l’azione di suo figlio sciocca e leggera e schierandosi a favore della lotta contro ogni tipo di droga.

Mercedes e Riccardino Junior in realtà hanno anche una sorellina, la piccola Jennifer Caroletti, figlia di Eva e di Massimiliano Caroletti. La bambina di 11 anni ha di recente recuperato il rapporto con sua sorella Mercedes con la quale non si parlava da anni a causa della diatriba tra madre e figlio.