“Mi bevo correttori come le relazioni”: le parole della Vip di Canale 5 confermerebbero la fine della sua relazione

Torna a far parlare di sé Giulia De Lellis, sicuramente una delle figure più apprezzate di Uomini e Donne. La sua partecipazione al dating show più famoso d’Italia ha lasciato un segno in tantissimi fan. Il programma, condotto da Maria De Filippi, nell’edizione del 2016, l’ha vista come corteggiatrice di Andrea Damante. Moltissimi telespettatori hanno continuato a seguirla nel tempo, oggi ha oltre 5 milioni di follower su Instagram.

Anche dopo la conclusione del programma, molti hanno continuato ad aggiornarsi sui suoi canali social nel corso degli anni. Giulia De Lellis, infatti, ha condiviso e condivide con i fan sia i momenti felici che quelli meno positivi della sua vita personale.

Giulia ha attraversato la triste rottura con Damante a causa di tradimenti, arrivando poi alla successiva relazione con Carlo Beretta. Quest’ultimo sembrava averle ridato il sorriso negli ultimi anni e la loro relazione stava continuando ad addolcire tantissimi fan. Di recente, però, qualcosa è cambiato e si sono diffuse voci su una presunta separazione tra i due, voci peraltro mai smentite direttamente dagli interessati.

I rumors sono stati alimentati da alcuni “strani movimenti” sui social media e da dichiarazioni della stessa ex corteggiatrice. Giulia De Lellis, infatti, sarebbe stata sorpresa con un “like” a una pubblicazione di Andrea Damante. Ma non è tutto qui: c’è anche la chiara l’affermazione di voler concentrare le sue energie sul suo brand e sul lavoro in questo periodo.

Nelle ultime ore, un video condiviso da Giulia De Lellis tra le storie del suo profilo Instagram sembra aver confermato la fine della sua relazione con Beretta. Le parole non lasciano spazio a molti dubbi, infatti. L’influencer ha menzionato scherzosamente che si “beve” i correttori, dice Giulia, come le sue relazioni che durano meno di quanto ci si impieghi a berli. Giulia De Lellis ha anche voluto rassicurare i suoi follower sulla sua condizione attuale. Ma andiamo a vedere cosa ha detto di preciso: