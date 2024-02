Finita la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta

L’amore, cosa è realmente questo sentimento? Nessuno lo sa di preciso, ma tutti sappiamo che è un sentimento potente, travolgente e perché no, in molti casi duraturo. Ma in questo caso, l’amore tra due giovani famosi è giunto al capolinea. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Secondo alcuni indiscrezioni, la love story di quattro anni tra i due giovani, sarebbe ufficialmente giunta al termine.

Giulia Del Lellis e la rottura con Carlo Gussalli Beretta

La storia d’amore tra Giulia e Carlo, inizia nell’estate del 2020. L’ex corteggiatrice di uomini e donne ed influencer, ed il giovane imprenditore della nota multinazionale italiana, è stata oggetto di molti scoop e chiacchiere. In questi anni, molte volte, si è sentito parlare di crisi e problemi tra i due amanti. Quasi sempre smentite sia dai protagonisti, che dai loro canali social. Ma, questa volta non si parla di crisi, ma di rottura vera e propria. Infatti, nonostante la vacanza, molto romantica, in Messico, durante le feste natalizie, sembra quasi ufficiale la separazione tra Giulia e Carlo.

Come molte altre coppie famose, i giovani si trovano spesso nell’occhio del ciclone e dei follower. E proprio grazie a queste attenzioni, sarebbero giunte informazioni riguardanti i loro spostamenti. Che confermerebbero in parte le ipotesi di rottura. Ma, secondo “Whoopsee“, noto giornale rosa di informazione, la rottura sarebbe quasi certa.

Tutti i follower e gli amanti del gossip sono in attesa di informazioni più certe e dettagliate, che sicuramente non tarderanno ad arrivare. In ogni caso, dopo i molti scoop relativi alla loro storia, saranno necessarie ulteriori indagini.

Le motivazioni di tale rottura restano tutt’ora avvolte nel mistero. Ma, negli anni passati, mai si è parlato di tradimenti, ma solo di problemi relativi alla coppia. Chissà, se anche in questa occasione le cose siano rimaste invariate. Al momento, tutto resta poco chiaro, ma non tarderemo ad aggiornarvi sulla vicenda.