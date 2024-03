“Mi chiedeva…” Rivelazioni choc della Vip sull’ex marito: le sue parole spiazzano

Maddalena Corvaglia è tornata protagonista in televisione con la sua partecipazione a Pechino Express, il programma “itinerante” in onda ogni giovedì su Sky. Il suo è un ritorno in tv in grande stile dopo un consistente periodo di lontananza dai riflettori italiani, soprattutto per motivi inevitabilmente logistici. L’assenza dagli schermi nazionale, infatti, è motivata da un grande cambiamento nella sua vita: il trasferimento a Palma di Maiorca.

L’ex velina ha lasciato Milano per diverse ragioni che esulano dalla semplice ammirazione per la terra iberica. La sua sensazione di sicurezza era peggiorata dopo il Covid, forse anche il deterioramento di certi rapporti sociali. Maddalena Corvaglia, però, ha sicuramente scelto di andare via dall’Italia per crescere sua figlia in un ambiente più sereno. Una scelta sofferta, senza dubbio, ma necessaria per il benessere della famiglia.

In un’intervista al ‘Messaggero’ l’ex velina (ai tempi al fianco di Elisabetta Canalis) ha raccontato alcuni dettagli della separazione da Stef Burns, chitarrista e padre di sua figlia. Questo evento ha avuto un ruolo significativo nella decisione di trasferirsi. Inizialmente contrario, Burns ha poi compreso le ragioni di Maddalena e attualmente la raggiunge a Maiorca ogni volta che può.

La scelta di Palma non è proprio guidata dall’istinto. La città, infatti, offre una scuola di inglese di alto livello, fondamentale per l’educazione bilingue che Maddalena Corvaglia desidera per sua figlia. La Puglia, terra d’origine della conduttrice e showgirl, non offriva a sufficienza questo tipo di opportunità. Un rammarico per un’altra famiglia che sceglie di vivere all’estero.

La separazione da Burns non è stata facile, figurarsi le pratiche per il divorzio. Maddalena Corvaglia ha dovuto affrontare un vero e proprio attacco da parte dell’ex marito e della sua avvocata, che ha tentato di imporle scelte non condivise, o come racconta “cose pazze”. La Corvaglia, però, ha reagito con determinazione, difendendo la sua posizione e, soprattutto, sua figlia.

Le cause della rottura pare risiedano nell’incompatibilità caratteriale dei due, ma non è mai semplice identificare questo genere di indiscrezioni. Come spiega Maddalena stessa, lei e Burns sono “come il giorno e la notte”. Di fronte alle difficoltà, hanno avuto reazioni diverse, alimentando incomprensioni e tensioni che hanno portato alla fine del loro matrimonio.

Oggi Maddalena Corvaglia guarda al futuro con più serenità e ottimismo. La nuova vita a Maiorca le ha dato la possibilità di ritrovare se stessa. La partecipazione a Pechino Express è un nuovo capitolo della sua carriera, un’ulteriore occasione per mostrare di che pasta è fatta.