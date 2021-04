“Mi tremano le gambe”: è diventato papà per la prima volta

L’annuncio è arrivato in diretta Tv durante la trasmissione di Mattino Cinque e a dare la bella notizia, è stata proprio la conduttrice Federica Panicucci. Francesco Vecchi è diventato papà per la prima volta.

Credit: Mattino Cinque

Accanto alla sua collega, il giornalista e conduttore televisivo, non è riuscito a trattenere la grande emozione:

Mi tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anche io. Ringrazio mia moglie Tina che lo ha fatto bellissimo, o almeno a noi piace molto. È un mix di felicità e di paure.

Con le sue parole, Francesco Vecchi ha voluto ringraziare la donna che ama e che gli ha regalato la gioia più grande di ogni uomo, quella di diventare papà per la prima volta.

Il conduttore e Tina La Loggia si sono sposati la scorsa estate con una cerimonia privata. Vecchi, infatti, ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla sua vita privata. La notizia fu data, sempre da Federica Panicucci, in diretta a Mattino Cinque.

Questa volta, però, la gioia è stata così grande, che il conduttore ha voluto condividerla con il pubblico italiano.

Chi è Francesco Vecchi

Credit: Mattino Cinque

Francesco Vecchi è nato a Milano il 7 luglio del 1982 ed oggi è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Ha trascorso l’infanzia nella sua città natale, per poi trasferirsi in Germania dopo il diploma.

Ha lavorato, nel 2006, come ricercatore e assistente per l’Università Bocconi del capoluogo lombardo. Durante la sua carriera, ha scritto diversi romanzi, saggi, opere teatrali e anche libri per bambini.

Credit: Mattino Cinque

La sua prima esperienza televisiva è arrivata con il ruolo di giornalista sportivo nelle trasmissioni della Mediaset dedicate al calcio. È stato l’inviato Mediaset nel Mondiale svolto in Sud Africa nel 2010 e nell’Europeo del 2012 in Polonia e Ucraina.

Negli anni successivi ha lavorato per la rete TgCom24, per il TG5 e, dal 2016, conduce Mattino Cinque affianco a Federica Panicucci.