Mia Farrow si sfoga sui social: “pregate per mia figlia, ha il coronavirus”. La famosa attrice Mia Farrow si sfoga sui social: "mia figlia ha il coronavirus e sta lottando, pregate per lei".

La famosa attrice Mia Farrow sta vivendo in prima persona la battaglia contro il “mostro coronavirus”. Sua figlia Quincy, dopo il test positivo e dopo giorni di quarantena in casa, si è aggravata ed è stata ricoverata in ospedale. A dare la notizia è stata la stessa attrice, sul suo profilo Twitter:

“Una richiesta personale. Vi chiedo di essere così gentili da pregare per mia figlia Quincy. Oggi non ha avuto alternativa, se non quella di andare in ospedale per essere aiutata nella sua lotta contro il Coronavirus“.

Mia Farrow non ha avuto una vita molto facile e si è già ritrovata in passato a soffrire la perdita dei suoi figli. Nel 1966 sposò il cantante Frank Sinatra, lui aveva 50 anni lei soltanto 21. I due divorziarono nel 1968.

Nel 1970, l’attrice sposò André Previn e dal loro matrimonio nacquero Matthew e Sasha, due gemelli e Fletcher. In più adottarono anche tre figlie, Lark, Summer e Soon-Yi. Nove anni dopo, divorziò anche dal secondo marito.

Nel 1980, iniziò una relazione con Woody Allen, dal quale si separó nel 1992. Dalla loro relazione nacque Ronan e in più adottarono Moses e Dylan.

La loro relazione finí dopo che l’attrice scoprì il tradimento di Woody Allen con sua figlia Soon-Yi.

Nei successivi anni, la Power adottò altri 6 figli: Tanti, Quincy, Frankie, Isaiah, Justus, Thaddeus e Gabriel

Nel 2000 morì Tam, la bambina cieca, per insufficienza cardiaca. Nel 2008, morì Lark, per AIDS e nel 2016, l’attrice perse il figlio Thaddeus, che si tolse la vita.

Negli anni successivi Soon-Yi diventò la moglie di Woody Allen e decise di rompere il silenzio contro le accuse di sua madre, definendola una cattiva madre.

“Mia madre non è mai stata materna verso di me. Cercava di insegnarmi l’alfabeto con dei giocattoli di legno, ma se sbagliavo qualcosa si infuriava e me li lanciava addosso sul pavimento.”.

Ha poi precisato che la relazione con Woody Allen è iniziata quando lei aveva 21 anni, era adulta e consenziente.

Mia Farrow adesso, spaventata dal perdere nuovamente un’altra figlia, ha chiesto al mondo intero, di pregare per lei e di darle la forza per combattere contro il Coronavirus.