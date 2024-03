“Mia moglie è…” Anche William rompe il silenzio sullo scatto ‘manipolato’ di Kate: le sue parole sono significative 

Sono passati solo pochi giorni dalla gaffe social in cui Kate Middleton si è ritrovata a dover comunicare delle scuse per quanto combinato con la foto “truccata”. La principessa Middleton aveva pubblicato una foto per la festa della mamma ma, goffamente, la foto era stata preparata ad hoc anche nella speranza di comunicare al pubblico il suo brillante stato di salute. Non è passato molto prima che se ne accorgessero gli addetti ai lavori, le agenzie di stampa e, quindi, tutto il pubblico e i sudditi della Corona inglese. Interviene però il marito, il principe William in “difesa” della moglie.

William, durante una visita a un centro giovanile di Londra, ha partecipato ad alcune attività con i ragazzi, tra cui la decorazione di biscotti. Non sono mancate domande, giornalisti, microfoni pronti a catturare ogni commento.

Proprio durante le attività nel centro, il principe del Galles ha cercato di mitigare l’ambiente intorno all’incidente della foto ritoccata e pubblicata su Instagram da Kensington Palace. Non sono bastate le scuse di ufficiali per l’accaduto da parte di Kate Middleton. L’erede della Famiglia Reale inglese ha spiegato di aver ritoccato la foto come farebbe una qualunque mamma, ma lo scandalo non si è placato. Il caso le era già scoppiato in mano, o meglio, sul canale social ufficiale.

“Mia moglie è l’artista di casa”, ha scherzato William con i bambini, evitando di approfondire l’argomento mentre decorava i biscotti. Commento azzeccato, non c’è che dire. Si tratta comunque di una battuta innocente ma significativa, che dimostra il sostegno del principe alla moglie. In modo sobrio, pacato, ha saputo stemperare i toni intorno a questo “scandalo a corte”.

William si è mostrato sereno e ha riso con i presenti. Nella serata di ieri, 14 marzo, ha partecipato alla consegna di un premio in memoria di Lady Diana. Suo fratello Harry era presente da remoto, collegatosi solo dopo la partenza di William.

La gestione della comunicazione non proprio impeccabile, però, testimonia ancora uno scenario tra luci e ombre su Kate Middleton. L’errore di Kensington Palace ha sollevato dubbi sulla gestione dell’immagine dei reali proprio in un momento come questo in cui, da mesi, ci si domanda sulle condizioni di salute della principessa.

La popolarità di Kate Middleton potrebbe essere stata senza dubbio intaccata dallo scandalo. Il tutto, condito da una distanza fisica e mediatica tra i fratelli eredi che è sempre più evidente. La gaffe social non ha fatto altro che accendere i riflettori su diversi aspetti della famiglia reale, su tutti la gestione della crisi e dell’evoluzione dei rapporti tra i membri della Royal Family.