Il cantante italo canadese Michael Bublé e la sua bellissima moglie, la modella e attrice argentina Luisana Lopilato, hanno da poco annunciato la nascita del loro quarto bebè. In realtà si tratta di una femminuccia e il bel nome scelto per la piccola è Cielo Yoli Rose Bublé. La bella coppia ha definito tutto questo come un dono.

Credit: luisanalopilato – Instagram

Una famiglia bellissima quella di Bublé e Luisana, che è nata nell’ormai lontano 2008, quando il cantante e la modella e attrice si sono incontrati per la prima volta.

Il loro è stato un grande amore fin dall’inizio e il 31 marzo del 2011 è stato coronato con un matrimonio, celebrato con rito civile a Buenos Aires, città natale di Luisana.

Il successivo 2 aprile, sempre del 2011, hanno completato l’unione con un rito religioso, celebrato questa volta in Canada, patria di Bublé.

Il 27 agosto del 2013 sono diventati genitori per la prima volta, con la nascita di Noah, loro primo genito, che nei primi anni di vita ha purtroppo dovuto combattere un cancro. Malattia che fortunatamente ha superato al meglio.

Credit: luisanalopilato – Instagram

Quasi tre anni più tardi, il 22 gennaio 2016 è nato Elias, secondo figlio della coppia.

Noah e Elias hanno poi accolto la loro sorellina, la piccola Vida Ambre Betty, che è nata il 26 luglio del 2018.

Nata la quarta figlia di Michael Bublé

Quella che era già una famiglia bellissima e molto unita, lo scorso venerdì 19 agosto si è allargata ancora.

L’annuncio della quarta gravidanza era arrivato lo scorso febbraio, quando nella clip video del singolo di Michael Bublé, intitolato I’ll Never Not Love You, era apparsa per la prima volta la Lopilato con un bel pancino.

Credit: luisanalopilato – Instagram

Ieri invece sul profilo dell’argentina è apparso il tanto atteso annuncio. La quarta bimba di questa meravigliosa famiglia è venuta al mondo e la sua mamma e il suo papà sono al settimo cielo.

Nel post è presente una bella foto delle mani dei neo genitori che stringono il piedino della piccola. Nella didascalia Micheael e Luisana ringraziano il Signore per questo dono e svelano anche il peso e il bellissimo nome della bimba.