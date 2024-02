È apparso a sorpresa ai Bafta (British Academy Film Awards) ed è stato accolto da una standing ovation. Come sta Michael J Fox? L’attore di 62 anni, star del film Ritorno al Futuro, ha insistito per salire sul podio con la sua sedia a rotelle e consegnare il premio per il film Oppenheimer di Christopher Nolan. Poi si è alzato in piedi ed ha ringraziato tutti.

L’attore per 7 lunghi anni ha nascosto la sua malattia, nessuno sapeva cosa stava affrontando al di fuori della sua famiglia. Aveva solo 29 anni, quando i medici scoprirono la terribile diagnosi. Da allora Michael J Fox convive con il Morbo di Parkinson. Nel 2018, la star di Ritorno al Futuro ha raccontato al mondo di come la sua vita sia cambiata per sempre dopo la scoperta della malattia, attraverso una commovente intervista con People.

Dopo aver capito che quella diagnosi era reale e che negli anni sarebbe peggiorata, J Fox ha iniziato a bere per affogare il suo dolore e ciò ha portato ad una vera e propria crisi con la moglie Tracy Pollan. Nascondeva le bottiglie di vino alla donna, per lui era troppo difficile rinunciare alla sua vita e alla sua carriera. Ma poi ha capito che doveva accettare quella dura realtà e nel 2020 ha annunciato il suo ritiro dal mondo della recitazione, i sintomi non gli permettevano più di continuare a lavorare.

Mi stavo isolando dalla mia famiglia. È stato spaventoso, perché non sapevo come sarebbe andata a finire.

Negli anni successivi, Michael ha affrontato anche altri problemi di salute. Ha scoperto di avere un tumore alla colonna vertebrale. Anche se la massa era benigna, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. Oggi vive su una sedia a rotelle.

Mi ha incasinato la camminata. Poi mi sono rotto un braccio, un gomito, la faccia e la mano.

J Fox ha però trovato un modo per fare del bene per tutte quelle persone che soffrono della sua stessa malattia. Ha dato vita a raccolte fondi al fine di finanziare la ricerca per la cura del Morbo di Parkinson. Prima di accettare la malattia, l’attore ha cercato di nascondere i suoi sintomi al mondo, assumendo farmaci. Solo la sua famiglia era a conoscenza della verità. Ma oggi è libero da quel fardello, ha accettato quanto la vita gli ha imposto e ha confessato di non temere la sua fine.