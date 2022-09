Michael Terlizzi difende suo padre Franco arrestato: “Non sta né in cielo né in terra”

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Franco Terlizzi che ha lasciato il mondo del web senza parole. L’uomo in questione è stato arrestato a seguito di un operazione a Milano. Alla luce di questo, suo figlio Michaele Terlizzi ha preso le sue difese. Scopriamo che cosa è successo nel dettaglio.

Di recente a Milano, in seguito ad un’operazione sono state arrestate ben 13 persone. Tra queste ultime c’è anche Franco Terlizzi, ex pugile, pr dell’Hollywood ed ex concorrente de L’Isola Dei Famosi.

Franco Terlizzi è un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al programma condotto da Ilary Blasi. Tuttavia, il reality show su Canale 5 ha reso popolare anche suo figlio Michael il quale è stato ospite a Barbara D’Urso e poi ha preso parte al cast di Temptation Island.

Alla luce dell’arresto di suo padre, Michael si è lasciato andare ad un duro sfogo. In occasione di un’intervista rilasciata a “Novella 2000”, il ragazzo ha difeso suo padre. Queste sono state le sue parole:

Tutto ciò per cui mio padre è accusato non sta veramente né in cielo né in terra. Il mio avvocato provvederà e capiremo cos’è realmente successo, anche se per noi quello che conta è sottolineare sin da ora che è vero, mio padre aveva delle frequentazioni, ma una cosa sono le amicizie e un’altra il coinvolgimento in attività illecite.

Oltre all’arresto di 13 persone, l’operazione avrebbe portato al sequestro di due attività e di alcuni mitragliatori di guerra. Attualmente, tra i coinvolti, Franco Terlizzi è in stato di fermo. Tuttavia si tratta di una notizia che ha fatto il giro del web nell’arco di pochissime ore.