Michel Hunziker: la dedica del nuovo fidanzato sui social

Alessandro Carollo si rende protagonista di un gesto d'amore per Michelle Hunziker

Nel corso delle ultime ore Michelle Hunziker si è resa protagonista di un gossip per via della dedica che lei stessa ricevuto da parte del suo nuovo fidanzato Alessandro Carollo. Ormai, i due non si nascondono più e spesso si rendono protagonisti di gesti d’amore che attirano l’attenzione del web.

A seguito del matrimonio naufragato Con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore con Alessandro Carollo, un famoso osteopata. Di recente, i due si sono mostrati insieme attraverso i social e si sono dedicati alcuni messaggi d’amore.

In particolare, Alessandro Carollo ha postato una serie di foto che lo ritraggono insieme alla sua fidanzata e a corredo della didascalia ha scritto una dedica:

Come un tuono… Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre… NA PALLA DE FOCO.

La dolce risposta di Michelle Hunziker non si è fatta attendere. Pertanto, l’ex moglie di Tomaso Trussardi ha dichiarato di essersi emozionata. Queste sono state le sue parole:

Come sempre mi hai fatto emozionare… ma alla fine ti fa male il ginocchio amore?

Il gesto di Alessandro Carollo nei confronti di Michelle è stato molto apprezzato dai suoi fan i quali hanno commentato positivamente il post in questione.

Michelle Hunziker: la nuova storia d’amore con Alessandro Carollo

La conduttrice svizzera e l’osteopata sono fidanzati da alcuni mesi e la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. Nonostante spesso si mostrano insieme sui social, la coppia ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla loro nuova relazione.