Operato alla gamba il figlio di Paola Caruso, il piccolo Michele sta lottando per tornare a camminare senza tutore

Un messaggio importante è quello che Paola Caruso ha voluto pubblicare sui social nella giornata di mercoledì 17 maggio. Ha operato il figlio Michele alla gamba e nella didascalia del post, ha spiegato che ora bisogna solo aspettare e pregare.

Una notizia che in tanti hanno appreso e che ovviamente, hanno voluto commentare con parole di affetto e vicinanza, visto ciò che lei ed il piccolo stanno vivendo.

Il bambino che ora ha solamente 4 anni, ha avuto dei problemi lo scorso novembre, durante una vacanza con la madre e degli amici a Sharm El Sheik. Aveva influenza ed una febbre alta, che non si abbassava con i medicinali normali.

Mentre erano nel resort, dal racconto di Paola Caruso a Verissimo, ha chiesto al medico del posto di visitarlo. Vista la situazione quest’ultimo, le ha detto che doveva iniettargli un farmaco.

Tuttavia, è proprio poco dopo questa puntura che il bambino ha iniziato a stare male. Aveva dolori alla gamba e non riusciva più a camminare. La showgirl è dovuta tornare in Italia in anticipo ed è proprio da quel giorno che è iniziata la vera lotta.

Il bambino grazie alla fisioterapia, era riuscito a riprendere l’uso della gamba, ma non del piede. Riusciva a camminare grazie ad un tutore. I medici gli hanno diagnosticato una lesione del nervo sciatico.

L’intervento a cui si è sottoposto il figlio di Paola Caruso

In una recente intervista con Silvia Toffanin, Paola Caruso ha spiegato che questo intervento è molto delicato e che per capire se è riuscito dovrà attendere un lungo anno. Così ieri, mercoledì 17 maggio ha voluto aggiornare tutti dell’importante notizia. In un post sui social ha pubblicato una foto del figlio e nella didascalia ha scritto:

Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso….. per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo…