Nella giornata di ieri, sabato 22 aprile, Paola Caruso è tornata a Verissimo per raccontare di nuovo della situazione del figlio Michele ed anche di cosa dovrà fare a breve. Ovviamente sia lei che Silvia Toffanin non sono riuscite a trattenere le lacrime, dalla commozione.

Il piccolo Michele ha compiuto 4 anni da circa 2 mesi e purtroppo novembre dello scorso anno, la sua vita è cambiata per sempre. Durante una vacanza a Sharm El Sheik, ha iniziato ad accusare una strana febbre.

Il medico del resort dopo la visita, ha deciso di sottoporlo ad un’iniezione. Questo medicinale però, gli ha causato dei gravi problemi al nervo sciatico, al punto tale che ora è costretto a camminare con un tutore al piede.

Paola Caruso ancora una volta è tornata nel programma Verissimo, per raccontare cosa sta vivendo. Per aggiornare tutti ha detto:

Il nervo è di 5 millimetri. Quindi ci vuole una sfortuna enorme. Mi chiedo il perché sia successo. Il farmaco che gli hanno iniettato non si dà ai bambini sotto i 12 anni, perché è tossico. Lui non ha sentito più la gamba. Ora è diventato adulto e racconta ciò che gli è successo con una freddezza assurda.

Mi hanno scritto in tanti per aiutarmi, anche i dottori. Una cosa del genere in Italia, non succedeva da oltre 20 anni.