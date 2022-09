Michele Nocca: l’ex ballerino di Amici si è sposato con John Azzopardi

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Michele Nocca per essere stato un celebre ballerino di Amici di Maria De Filippi. Qualche giorno fa, il ragazzo è convolato a nozze con il suo fidanzato John Azzopardi. La cerimonia si è svolta a Malta. Scopriamo insieme tutti i dettagli del matrimonio.

A distanza di un anno dall’annuncio delle nozze, Michele Nocca si è finalmente sposato. La cerimonia si è svolta il giorno 2 settembre 2022. La coppia ha scelto Malta come location per il giorno più importante della loro vita. Sulla pagina Instagram LovinMalta è possibile vedere le immagini del loro emozionante matrimonio.

La proposta di matrimonio è avvenuta circa un anno fa da parte del ballerino. Quest’ultimo aveva deciso di chidere la mano al make-up artist e parrucchiere porgendogli un meraviglioso anello. A seguito della proposta, i due non avevano perso tempo ad annunciare le future nozze sui social a tutti i loro fan.

Il giorno prima del matrimonio, Michele Nocca ha deciso di condividere una lunga riflessione con tutti i suoi fan. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a suo marito. Con queste parole ha inziato il suo racconto:

A te adolescente che non riesci a trovare il tuo posto nel mondo, NON SEI DA SOLO. Amati, ama il tuo corpo, i tuoi sentimenti e la tua sessualità. Sii libero di donarti a chi vuoi con responsabilità e coraggio. Sii libero di vestirti come vuoi, giocare con chi vuoi, sognare quanto vuoi.

Lo scopo del ballerino è stato quello di lanciare un forte messaggio per tutti coloro che hanno paura di esprimere il proprio orientamento sessuale:

Da adolescente temevo di non poter sposare il mio vero amore ed invece domani sposo John, un dono mandato dal cielo in un momento buio e difficile, che mi ha insegnato quanto sia più bello donare che ricevere. Per questo per il nostro matrimonio abbiamo scelto insieme di aiutare i bambini e le mamme in Kenya, tramite @famigliasempre , perché è nel dare che si riceve. Un pensiero va alla mia Italia che é ancora ferma alle Unioni Civili, ai paesi nel mondo che condannano l’omosessualità, a chi ha perso la vita solo per amare una persona del suo stesso sesso.

Siamo nati liberi 🌈 Il cambiamento parte da noi stessi!.