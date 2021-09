Michelle Heaton e la dipendenza dall'alcool, ecco la foto in cui appare irriconoscibile

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Michelle Heaton che è diventata virale in rete nel giro di poco tempo. La celebre cantante sta combattendo una dura lotta contro l’alcol per questo ha intrapreso un percorso di recupero. Sui social è apparsa con il viso gonfio e gli occhi iniettati di sangue. Ecco la foto che ha lasciato tutti senza parole.

Adesso tra le star cadute nel circolo delle dipendenze c’è anche Michelle Heaton, cantante famosa in tutto il mondo. La donna ha annunciato di aver intrapreso un percorso di recupero pubblicando una foto sui social che è diventata virale in rete nel giro di poche ore. Nello scatto in questione Michelle appare devastata dall’alcool e sembra irriconoscibile agli occhi di tutti.

Michelle Heaton sta combattendo la sua dipendenza dall’alcol. Una notizia devastante che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. La celebre cantante ha voluto annunciarlo al web condividendo una foto la quale è stata scattata qualche momento prima di entrare nella clinica di recupero.

Con l’immagine in questione, la cantante dei Liberty X ha voluto celebrare le suo prime 20 settimane di sobrietà. Non è tutto. La 42enne ha pubblicato anche un altro scatto per mostrare il suo fantastico cambiamento. Questo è quello che c’è scritto nella didascalia del post:

Questa foto non deve scioccare, era la mia realtà! 20 settimane fa questa ero io – rovinata – nella seconda foto ci sono io oggi – Salvata

A quanto sembra la celebre cantante ha deciso così di celebrare il National Day Sober, supportando tutte quelle persone che si trovano nella sua stessa situazione e dargli uno spiraglio di speranza. Queste sono le parole della donna:

È il National Sober Day e ci incoraggia a celebrare la vita sobria e a sensibilizzare alla dipendenza. È anche il mese del recupero nazionale che supporta le persone affette da dipendenza aprendo le linee di comunicazione e offrendo alle persone di parlare con specialisti che posso aiutare nel cammino della riabilitazione.

Dunque Michelle Heaton non nasconde più il lato oscuro della sua vita ed ha raccontato pubblicamente la sua esperienza personale. Ormai da tre anni la donna non faceva altro che rifugiarsi nell’alcol bevendo ogni giorno. Inoltre, durante il lungo periodo difficile, la sua famiglia non l’ha mai abbandonata, suo marito Hugh Hanley e i suoi due figli Faith e Aaron.

