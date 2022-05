Michelle Hunziker a Parigi con Giovanni Angiolini: il bacio

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Michelle Hunziker che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre conduttrice è stata pizzicata con Giovanni Angiolini durante un weekand romantico a Parigi. La coppia si è scambiata anche un appassionante bacio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Michelle Hunziker non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la nota showgirl è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcuni immagini circolate sul web che la ritraggono insieme alla sua nuova fiamma.

A seguito della fine della storia d’amore con Tomaso Trussardi durata ben 12 anni, sembra che Michelle Hunziker abbia ritrovato di nuovo la serenità con un altro uomo. Il ragazzo in questione si chiama Giovanni Angiolini ed è un noto chirurgo. Nonostante la coppia non abbia ancora ufficializzato la loro relazione, i due hanno pensato di nascondersi a Parigi per trascorrere un weekend romantico.

A pizzicare la conduttrice e il chirurgo immersi nell’aria romantica nella città dell’amore è stato il settimanale “Chi“. Stando a quanto dichiarato dai beninformati, la coppia avrebbe deciso di partire separatamente per poi incontrarsi in un hotel situato al centro della città.

Michelle e Giovanni avrebbero evitato di partire insieme per nascondersi dagli occhi indiscreti delle persone. Tuttavia, i paparazzi del giornale condotto da Alfonso Signorini sono stati in grado di raggiungerli fino nella capitale francesce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Doctor | Surgeon | TV (@giovanni_angiolini)

Durante il loro weekend romantico, i due si sono scambiati un caloroso bacio e poi hanno passeggiato mano nella mano nella città di Parigi. Tuttavia, attualmente ancora non è giunta nessuna smentita e conferma da parte della coppia la quale preferisce mantere la massima privacy sulla loro vita sentimentale.