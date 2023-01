Michelle Hunziker compie 46 anni: alla super festa c’erano anche alcuni vip

In occasione del suo 46esimo compleanno, Michelle Hunziker organizza un super party a Milano

Senza alcuna ombra di dubbio, Michelle Hunziker è uno dei personaggi famosi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione Italiana. In occasione dei suoi 46 anni, la conduttrice svizzera ha deciso di organizzare una super festa. Tra gli invitati c’erano anche molti vip tra cui Serena Autieri, Nina Zilli e Ilary Blasi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il giorno 24 gennaio 2023, Michelle Hunziker ha compiuto 46 anni. In occasione di un giorno speciale come quello del suo compleanno, la celebre conduttrice non ha potuto fare a meno di dare un party. A testimoniare il tutto sono state alcune foto pubblicate sui social da lei stessa e da alcuni invitati alla super festa.

Tra cibo, musica e risate, amici e parenti alla festa di compleanno dell’ex moglie di Eros Ramazzotti si sono sicuramente divertiti. Il super party si è svolto nella città di Milano. Senza dubbi, erano presenti sua figlia Aurora Ramazzotti insieme al suo compagno Goffredo Cerza. Inoltre, non poteva mancare neanche la presenza di Tommaso Zorzi e della mamma della conduttrice, Ineke con cui ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram.

Invece, per quanto riguarda gli amici più stretti della showgirl, erano presenti molti personaggi famosi. Tra questi ultimi troviamo Serena Autieri, Nina Zilli e Ilary Blasi. Immancabile la comicità e la simpatia di Nicola Savino che ha reso ancora più allegra l’atmosfera.

Stando ad alcune immagini pubblicate sui social, durante i festeggiamenti, l’ex moglie di Eros Ramazzotti si è scatenata in pista da ballo. In un secondo momento, il karaoke ha catturato l’attenzione degli invitati i quali hanno cantato “Dancing Queen”, il famoso brano egli Abba. Per quanto riguarda le amicizie della Hunziker, quest’ultima ha un legame davvero speciale con Serena Autieri. La conduttrice ha sempre affermato di essere entrambe migliori amiche.