Michelle Hunziker e Gerry Scotti accusati di aver urtato la sensibilità del mondo della comunità cinese: sul web è polemica

Nel corso degli ultimi giorni è nata una grande polemica nel web per una puntata di Striscia La Notizia andata in onda su canale cinque. Coinvolti in questo episodio sono Michelle Hunziker e Gerry Scotti i quali sono finiti al centro dell’attenzione a causa di un loro gesto che ha fatto infuriare tutti i telespettatori e non solo. I diritti interessati sono stati accusati di razzismo.

Protagonisti di questo clamoroso scandalo sono Michelle Hunziker e Gerry Scotti, i conduttori di Striscia La Notizia che lavorano insieme da anni. Il web e la televisione hanno accusato entrambi di razzismo per un loro gesto commesso durante il programma televisivo. I due hanno imitato gli occhi a mandorla urtando la sensibilità del mondo della comunità cinese.

Durante il lancio di un servizio a Striscia La Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno imitato gli occhi a mandarla dei cinesi e, senza volerlo, hanno urtato la loro sensibilità. A confermarlo sono state le numerose critiche rivolte direttamente ai due celebri conduttori.

Dunque, diversi canali social di rilevante importanza, come per esempio Diet Prada, hanno definito il gesto dei due conduttori “razzista” prendendo provvedimenti legali. Infatti lo stesso gruppo di watchdog di moda ha esposto denuncia ai diretti interessati della vicenda.

Dopo che questa vicenda ha sollevato un polverone ed è diventata virale nel web nel giro di pochi giorni, Michelle Hunziker ha voluto rimediare in qualche modo.

La celebre conduttrice ha chiesto scusa attraverso i social affermando di aver involontariamente offeso qualcuno. Queste sono le sue parole:

Chiedo umilmente scusa, non era assolutamente mia intenzione ferire la sensibilità della cultura cinese, io amo tutte le culture e sono contro ogni forma di razzismo

Tuttavia, la produzione di Striscia La Notizia ancora non si è espressa in merito e non ha lasciato nessuna dichiarazione. Nonostante questo aspettiamo ulteriori notizie da parte del noto telegiornale satirico. Come si evolverà la questione? Non ci resta che scoprirlo!