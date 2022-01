Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. A seguito del comunicato stampa in cui la coppia ha ufficializzato la loro separazione, adesso emergono i motivi della rottura. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Da qualche giorno a questa parte sui social non si fa altro che parlare di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. I due si sono ritrovati al centro della cronaca rosa a causa della loro rottura dopo ben dieci anni di relazione. Ma quali sono i motivi che hanno spinto la conduttrice e lo stilista a mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore? Ecco tutti i dettagli.

Dopo ben dieci anni di relazione, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi mettono fino al loro matrimonio. A darne l’annuncio sono stati loro stessi attraverso un comunicato stampa. Queste le loro parole:

Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso.

Tuttavia, mentre da parte dei diretti interessati giunge solo tanto silenzio in merito a qualsiasi precisazione, da una ricostruzione pubblicata da Michela Proietti emergono alcuni indizi sulle ragioni della rottura. Per avere un quadro completa della situazione, bisognerebbe tornare ad un anno e mezzo fa in cui i problemi sono iniziati a nascere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram)

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la distanza e i progetti incompatibili

Nel corso dell’ultimo periodo Tomaso Trussardi e Michelle hanno vissuto un po’ distanti: lo stilista è stato avvistato spesso a Bergamo mentre la conduttrice è rimasta a Milano per esigenze di lavoro e familiari. Inoltre, tra le causa sembrano esserci anche progetti incompatibili e il diverso stile di vita troppo diverso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram)

Non è tutto. Ci sono di mezzo anche le nuove passioni entrate di recente nella vita dell’ex moglie di Eros Ramazzotti, per esempio quella delle arti marziali. Di rilevante importanza sono anche le feste natalizie di quest’anno che i due hanno trascorso separati. Probabilmente proprio questo evento ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.