Michelle Hunziker e l’annuncio social che ha emozionato tutti: “Benvenuta a casa”

Nelle scorse ore il nome di Michelle Hunziker è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Sulla sua pagina Instagram, infatti, la conduttrice svizzera ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti i suoi followers senza parole.

Nuovo arrivato in casa di Michelle Hunziker. Qualche ora fa la showgirl e conduttrice svizzera ha fatto un annuncio che ha riempito di gioia tutti i suoi fan. Michelle ha annunciato infatti l’arrivo della cagnolina Lilly, condividendo un suo scatto a cui ha accompagnato queste parole:

Inutile dire che la notizia del nuovo arrivo in casa ha riempito di gioia tutti i fan di Michelle. Anche le sue figlie, Sole e Celeste, hanno accolto con grande gioia la cagnolina. In particolar modo, la conduttrice ha condiviso sulla sua pagina Instagram degli scatti insieme a Lilly immortalati proprio dalla figlia Celeste.

C’è da dire che Michelle Hunziker ha deciso di dare alla nuova arrivata lo stesso nome della cagnolina che la conduttrice ha perso lo scorso giugno del 2021. Inutile dire che la scomparsa di Lilly è stato un dolore troppo grande che Michelle è stata costretta a sopportare.

Queste sono state le parole che la showgirl svizzera ha utilizzato per salutare per sempre la sua amata cagnolina:

Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare, di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque…