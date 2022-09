Michelle Hunziker pronta a tornare con Tomaso Trussardi? L’indiscrezione

Senza ombra di dubbio Michelle Hunziker è una delle protagoniste indiscusse del gossip di quest’ultima estate. Se da un lato non si fermano le voci sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti, dall’altro si vocifera molto sulla vita sentimentale della conduttrice svizzera. Dopo la fine della storia con Giovanni Angiolini, sembra che Michelle sia pronta a tornare insieme a Tomaso Trussardi.

Le voci di un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti non sembrano avere una base solida. Al contrario, pare che la conduttrice svizzera sia pronta al riavvicinamento con Tomaso Trussardi. A lanciare la notizia è ‘Chi’, il giornale diretto da Alfonso Signorini.

Questo è quanto trapelato dal giornale diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip:

Ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme ma per il momento per Tomaso non se ne parla […] La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato.

Dunque per il momento Tomaso Trussardi non sarebbe pronto a tornare insieme a Michelle Hunziker dopo la fine del matrimonio. Si vocifera che l’uomo sia molto corteggiato ma, nonostante ciò, l’imprenditore preferisce rimanere single.

Tomaso Trussardi e la conoscenza di Ariadna Romero: l’indiscrezione

Trapelano gossip non solo riguardo la vita sentimentale di Michelle Hunziker ma anche su quella di Tomaso Trussardi. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che l’ex marito di Michelle Hunziker in questo ultimo periodo abbia avuto il piacere di fare la conoscenza di Ariadna Romero.

Ricordiamo che Ariadna Romero è l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli da cui ha avuto un bimbo. Sembra che i due si siano conosciuti a Capri ma, nonostante il gossip in circolazione, l’imprenditore in questo periodo non ha intenzione di impegnarsi. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità riguardo il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.