Michelle Hunziker esprime il suo parere sull’attuale situazione politica ma finisce nella bufera: fan infuriati

Michelle Hunziker si fa portavoce di un disagio, che sta affliggendo parecchi cittadini italiani. Dalla scorsa primavera fatichiamo a vedere la luce e l’attuale situazione politica complica ulteriormente le cose. Mentre il Coronavirus va inesorabilmente avanti a mietere le sue vittime, anche i giochi di potere lasciano ben poco sereni. E, in un certo senso, la conduttrice svizzera perora la causa delle persone duramente colpite dalla crisi, scatenata dalle perenni restrizioni assunte allo scopo di contenere il contagio dell’epidemia.

Michelle Hunziker: più crescita, meno assistenzialismo

Il noto volto di Canale 5 esprime il suo personale punto di vista, attraverso un lungo post pubblicato sui social, in cui rivela che, oggi come oggi, occorrerebbe pensare al futuro e meno all’assistenzialismo. Ciò consentirebbe di mettere in moto la rinascita del nostro Paese e pensare a una crescita economica. La netta presa di posizione è andata di traverso ad alcuni fan storici della elvetica, i quali, con commenti aspri e al veleno, ne hanno criticato le affermazioni.

L’importanza di restare uniti

Il messaggio di Michelle Hunziker è stato pubblicato nella giornata di ieri e le sue considerazioni hanno già fatto il giro della rete. L’attuale situazione al Governo preoccupa parecchio la madre di Aurora Ramazzotti.

I vertici trasmettono l’instabilità più totale e creano ulteriori incertezze nella popolazione, anziché unirsi nel pieno di una pandemia mondiale, rendendosi conto dell’importanza di restare uniti, per creare lavoro e opportunità.

Serve liquidità

Credit: Giuseppe Conte – Facebook

A detta di Michelle Hunziker non c’è bisogno di “assistenzialismo”, bensì di essere posti nelle condizioni di confidare in un futuro di rinascita e di ripresa economica. Per farlo – si legge – converrebbe dare a chiunque modo di portare avanti la propria attività, senza un “cappio” al collo. Serve liquidità a sostegno sia delle aziende che dei liberi professionisti, nonché investimenti volti a creare valore in futuro.

Michelle Hunziker indigna gli utenti

Ma soprattutto non perderlo oggi, in quanto ciò implicherebbe smarrire valore in maniera permanente – termina l’intervento. Sebbene il post abbia ricevuto più di 100 mila “mi piace”, diversi utenti si sono scagliati contro la Hunziker perché le persone – sostiene la tesi avversa – non vanno abbandonate a sé stesse.