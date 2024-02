Michelle Hunziker, grave lutto per la conduttrice: lo straziante addio social commuove

La recente scomparsa di Rodolfo Ramazzotti, papà del noto cantante Eros e nonno della show girl Aurora, ha colpito nel profondo anche Michelle Hunziker. La bellissima attrice e conduttrice svizzera ha avuto modo di conoscere l’uomo durante la sua lunga e travolgente storia d’amore con il cantautore, ed ha voluto salutarlo pubblicamente con una storia caricata su Instagram.

Erano gli anni novanta e le canzoni di Eros Ramazzotti guidavano tutte le classifiche nazionali. Il suo nome riempì all’epoca anche i giornali di gossip. Merito di una bellissima e giovanissima modella svizzera che fece breccia nel suo cuore, Michelle Hunziker.

Tra i due scoppiò un amore travolgente e insieme formarono, negli anni a seguire, una delle coppie più amate dal pubblico. Il 5 dicembre del 1996 il loro amore venne coronato dalla nascita di Aurora, oggi luce degli occhi di entrambi, nonostante il loro rapporto e matrimonio, celebrato nel 1998, si conclusero nel 2002.

In questi giorni Eros è stato colpito da un grave lutto. Suo papà Rodolfo si è spento improvvisamente a 87 anni e ad annunciare la sua scomparsa ci ha pensato lo stesso cantautore, pubblicando una foto d’infanzia insieme al fratello e appunto al papà.

Rodolfo è stata una persona molto importante per molti. Per Eros, per Aurora ovviamente, che sui social lo ha salutato con delle dolcissime foto e con un toccante messaggio, ma anche per Michelle, che aveva avuto modo di conoscerlo durante la sua storia con Eros.

La 47enne ha voluto salutare l’ex suocero pubblicamente, postando una storia sul suo profilo di Instagram. Nulla di eclatante, ma un semplice sfondo nero e la frase: “Fai buon viaggio Rodolfo”.

Il rapporto tra Michelle ed Eros è rimasto negli anni sempre positivo e caratterizzato dal rispetto e ben volere reciproco. Questo gesto della show woman ne è l’ennesima riprova.