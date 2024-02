Michelle Hunziker, la triste storia Instagram e le parole drammatiche sulla sua vita privata

Potrebbe esserci una possibile svolta nella vita privata di Michelle Hunziker. Stando a quanto apparso sui social, di recente sembra essersi delineata una pesante situazione per la presentatrice e attrice svizzera. Le voci circolanti riguardo alla conduttrice non sono positive, dato che tutto sembra derivare da una sua comunicazione sui social.

Proprio nelle ultime ore, Michelle Hunziker ha condiviso una storia su Instagram che lascerebbe intendere che le cose, per lei, potrebbero non andare esattamente al meglio. Nonostante manchi una comunicazione ufficiale, tutte le indicazioni sembrano portare a una spiegazione logica sulla sua vita sentimentale.

Mentre i fan attendono indicazioni più chiare da parte della stessa Michelle Hunziker sulla sua vita privata, l’episodio riscontrabile dalle storie Instagram è sufficiente a mettere in allarme i suoi follower. Molti pensavano che avesse trovato la stabilità definitiva con il suo attuale compagno, ma ora si teme che qualcosa sia andato storto e che la peggiore delle notizie si sia davvero concretizzata. Questo è quello che è successo secondo i più recenti rumors sulla coppia.

Michelle Hunziker è legata sentimentalmente ad Alessandro Carollo, ma nelle ultime ore l’apprensione dei fan sulla madre di Aurora Ramazzotti è notevolmente cresciuta. Il post su Instagram, “quello incriminato”, come riportano anche altri media aggiornatissimi sul gossip e sulla coppia, riferisce la stessa Hunziker sul suo profilo social:

Pazzo non è chi butta tutto all’aria e ricomincia. Pazzo è chi lascia tutto in ordine, restando immobile nella sua felicità. Buonanotte.

Il messaggio contenuto nella storia in tarda serata farebbe trasparire la possibile fine della relazione con Alessandro Carollo. Lui, 41 anni, è nato a Roma e lavora come osteopata. Che la presentatrice possa essere in crisi o che, addirittura, abbia rotto definitivamente con il suo fidanzato? Non ci sono più foto insieme e mi piace da diverso tempo. Inoltre, sembrerebbe che abbiano trascorso San Valentino separatamente.