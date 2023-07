Michelle Hunziker mostra il terrazzo della sua casa dopo il nubifragio di Milano: “Mai vista una cosa così”

Nel corso delle ultime ore un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano. Sono stati molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che in queste ore hanno espresso sulle loro pagine social tutto il loro stupore per quanto accaduto. Tra questi, Michelle Hunziker ha deciso di mostrare i danni che il maltempo ha causato nella sua casa.

Michelle Hunziker spaventata e incredula per il forte e violento nubifragio che si è abbattuto sulla città di Milano in queste ultime ore. La conduttrice svizzera ha condiviso sulla sua pagina Instagram alcune immagini che mostrano il terrazzo dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città.

Alle immagini in questione la conduttrice di Striscia la Notizia ha accompagnato una breve ma significativa didascalia:

Il mio terrazzo a Milano. Ragazzi in 26 anni che vivo a Milano, mai visto una cosa così.

Oltre a Michelle Hunziker, anche Tommaso Zorzi ha espresso tutto il suo spavento per quanto successo la scorsa notte a Milano. Anche l’influencer, nonché migliore amico di Aurora Ramazzotti, ha mostrato i danni causati dal nubifragio che si è abbattuto sulla città. Queste sono state le sue parole:

Sto qua da 28 anni, una cosa così non l’ho mai vista. Pensavo se eri fuori in quel momento rischiavi ti cadeva qualcosa in testa, io sono scioccato. Veramente un disastro. Lo scenario qui è post apocalittico, c’è un continuo rumore di sirene, perchè la città è distrutta. La forza massima di questo uragano è durata di dieci minuti.