"Non ce lo aspettavamo": Michelle Hunziker ricorda Rodolfo Ramazzotti, il suo ex suocero, scomparso recentemente

Nella puntata di ieri di Verissimo, una degli ospiti di Silvia Toffanin è stata la meravigliosa Michelle Hunziker, splendida attrice, conduttrice, mamma e nonna. Ha parlato della sua carriera, della sua famiglia ed ha dedicato un pensiero toccante ad una persona recentemente scomparsa alla quale era molto legata.

Credit immagine: Verissimo – Mediaset – Instagram

Ieri, domenica 3 marzo 2024, nel salotto di Verissimo si è seduta Michelle Hunziker. Senza dubbio è uno dei personaggi dello spettacolo italiano più amati e in voga degli ultimi anni e la stessa Silvia Toffanin, accogliendola in studio, l’ha definita un “sole”.

Una bellissima intervista quella rilasciata dall’attrice e conduttrice, che ha aperto il suo cuore e parlato di tanti aspetti della sua vita e della sua carriera. Su quest’ultima, ci si è concentrati sul programma in arrivo, una nuova edizione del suo Michelle Impossibile, del quale è molto orgogliosa.

Immancabile il pensiero al piccolo Cesare, il suo amato nipotino, che ama alla follia e definisce un vero “miracolo genetico bellissimo“. Una nonna che vizia, Michelle: “Quando sta con me facciamo delle cose che non raccontiamo a mamma e papà“.

Poi la Toffanin ha chiesto a Michelle di Rodolfo Ramazzotti, il suo ex suocero, che come noto è scomparso lo scorso 22 febbraio all’età di 87 anni. Quello della conduttrice è stato un pensiero dolcissimo e commovente dedicato a colui che l’ha sempre amata e apprezzata, accolta in casa come una figlia quando aveva 18 anni: