Michelle Hunziker rompe il silenzio sulla separazione da Tomaso Trussardi: le sue parole

Nel corso delle ultime ore Michelle Hunziker ha rilasciato un’intervista a ‘F’ dove si è raccontata ed ha rivelato alcuni retroscena riguardo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Nonostante abbia confessato che si tratta di una questione delicata, la conduttrice ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

La vita sentimentale di Michelle Hunziker è spesso oggetto di gossip da parte dei principali giornali di cronaca rosa. In un’intervista rilasciata a ‘F’, la conduttrice ha rotto il silenzio facendo alcuni chiarimenti in merito alla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Queste sono state le sue parole:

Sono del segno dell’Acquario, consapevole che le cose certe volte prendono pieghe che vanno al di là della tua volontà. Serve elasticità emotiva per accettarlo e adattarsi, anche per il proprio bene. Quando due compagni salgono su due macchine diverse, se vanno alla stessa velocità va tutto bene, ma se uno accelera alla prima curva chi resta indietro non vede più l’altro. Capita di perdersi.

E, continuando, Michelle Hunziker ha confessato come le sue figlie, Sole e Celeste, hanno preso la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi:

I bambini sono più intelligenti emotivamente degli adulti, sono puri, e tutte le cose non dette gli arrivano. Quindi bisogna essere sinceri: quando arriva il momento in cui ti rendi conto che la coppia amorosa non può più andare avanti, resta quella genitoriale e ai bambini spieghi che l’amore per loro va oltre e che la famiglia resterà per sempre […] In ogni caso, dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso.