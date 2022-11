Michelle Hunziker senza un dente? Il dettaglio preoccupa i fan

Il dettaglio nella foto di Michelle Hunziker non è passato in osservato ai fan i quali si sono preoccupati

Senza alcuna ombra di dubbio Michelle Hunziker è uno dei personaggi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Di recente la conduttrice svizzera è finita al centro della cronaca rosa a causa di un selfie pubblicato sui social. Nello scatto in questione, un dettaglio ha sollevato la preoccupazione dei fan. Scopriamo insieme cosa è successo.

A seguito delle numerose indiscrezioni si un presunto ritorno di fiamma con Tommaso Trussardi, Michelle Hunziker è tornata ad occupare il centro delle news. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato una foto che lei stessa ha pubblicato sul suo account social.

Come tutti sanno, la conduttrice svizzera è sempre molto attiva sui social tante cui rende partecipi i suoi fan nelle sua attività quotidiane. Tuttavia, tra gli ultimi post sul suo profilo Instagram ne è spuntato uno che ha attirato l’attenzione più degli altri. Si tratta di un selfie che la ritrae insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti. Nulla di strano se solo non sembrerebbe che alla showgirl manchi un dente.

Alla luce di questo, numerosi sono stati fan che si sono preoccupati per la conduttrice la quale è finita la centro delle discussioni. Tuttavia, a spiegare meglio cosa è accaduto realmente ci ha pensato la stessa showgirl. Così come si comprende dalle sue parole, Michelle non ha perso nessun dente. Al contrario si tratterebbe solo di un effetto ottico.

Divertita dall’accaduto, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha pubblicato un selfie sul suo profilo Instagram che la ritrae insieme alla figlia Aurora Ramazzotti ed ha spiegato: