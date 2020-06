Michelle Hunziker smentisce la gravidanza durante Striscia la Notizia Niente quarta gravidanza per Michelle Hunziker: la conduttrice svizzera ha smentito le indiscrezioni lanciate da Bianca Guaccero durante Striscia la Notizia

Niente cicogna in arrivo a casa Tomaso Trusardi – Michelle Hunziker, la conduttrice svizzera di Striscia la Notizia ha smentito la notizia della sua quarta gravidanza, l’indiscrezione era stata lanciata da Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian durante una puntata di Detto Fatto

Durante il corso della puntata del TG satirico di Antonio Ricci, Michelle Hunziker ha risposto all’assist del co-conduttore Gerry Scotti che con spontaneità le ha chiesto: “Michelle, hai un segreto da nascondere?” e lì la conduttrice ha preso la palla al balzo:

“Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso alla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto” poche parole, ma dirette, niente da fare, non ci saranno fratellini o sorelline in arrivo per Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste.

Durante una delle ultime puntate di Detto Fatto, Jonathan Kashanian aveva dichiarato a Bianca Guaccero: “Io non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito.

Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

La donna, tempo fa, non aveva infatti escluso una nuova gravidanza, le cose con Tomaso Trussardi vanno a gonfie vele e il desiderio di maternità c’è, tanto che la svizzera aveva spiegato: “Il quarto figlio? Se arriva va benissimo. Non prendo precauzioni, lascio are alla natura”, chissà se la pensa ancora così!