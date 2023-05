Michelle Hunziker svela il suo segreto per rimanere in forma: “Ecco la mia ricetta”

Michelle Hunziker non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice di Striscia la Notizia è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La showgirl svizzera ha condiviso sulla sua pagina Instagram la ricetta segreta con cui si mantiene in forma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Michelle Hunziker ha deciso di condividere con i suoi followers il segreto della sua forma fisica. La conduttrice ha infatti postato una serie di Instagram Stories in cui ha rivelato cosa mangia a pranzo. Si tratta di una ricetta decisamente light in cui, secondo la conduttrice, è opportuno dare importanza alla quantità e alla qualità di cibo che si mangia.

La mamma di Aurora Ramazzotti ha condiviso uno scatto che ritrae tacchino marinato nel limone con curry e peperoncino seguito poi da un piatto di asparagi. Queste sono state le parole di Michelle Hunziker a riguardo:

Il segreto sta nella quantità e nella qualità del cibo che ingerite.

Michelle Hunziker nonna amorevole, gli scatti insieme al piccolo Cesare Augusto commuovono il web

Ma non è finita qui. Nel corso delle ultime ore Michelle Hunziker si è resa protagonista di uno scatto che ha commosso e intenerito l’intero popolo del web. Nel dettaglio, la conduttrice di Striscia la Notizia è apparsa insieme al piccolo Cesare Augusto, il primogenito che Aurora Ramazzotti ha avuto insieme al compagno Goffredo Cerza.

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Michelle Hunziker ha commentato il fatto di essere nonna con queste parole: