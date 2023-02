Michelle Impossible, la frecciatina di Katia Follesa a Giovanni Angiolini non è passata inosservata

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Michelle Impossible, lo show che ha come protagonista la bellissima Michelle Hunziker. Molti sono stati i momenti commoventi della serata, come quello che ha visto protagonisti Eros ed Aurora Ramazzotti. Padre e figlia, infatti, si sono esibiti in un meraviglioso medley di brani che hanno fatto scendere le lacrime a mamma Michelle.

Ai momenti commoventi, ovviamente, si sono alternati quelli fatti di scherzi e risate. Katia Follesa ha infatti divertito il pubblico con degli sketch e delle frecciatine che hanno fatto molto ridere i presenti. Tra le tante parole dette, non è passata inosservata la frecciatina che la comica, nonché amica di Michelle Hunziker, ha rivolto all’ex della conduttrice Giovanni Angiolini.

Durante un divertente sketch, Katia Follesa ha citato la relazione che Michelle Hunziker ha avuto con il medico, iniziata dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Queste sono state le parole che la comica ha rivolto alla padrona di casa:

Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito. Anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo…

Dopo le parole di Katia Follesa, Michelle Hunziker ha fatto finta di andare via. Alla fine lo sketch si è concluso con una risata e, in seguito, di Giovanni Angiolini non si è più parlato.

Michelle Hunziker e la storia con Giovanni Angiolini: tutti i dettagli

Questa estate Michelle Hunziker è stata una delle protagoniste indiscusse del gossip. La conduttrice svizzera è finita al centro delle pagine della cronaca rosa per la sua relazione con Giovanni Angiolini.

La loro storia è iniziata e finita in silenzio e ancora oggi i diretti interessati non si sono mai esposti in merito al gossip che li ha visti protagonisti questa estate.