Milena Miconi, il marito interviene per difenderla: sul web è polemica

Nel corso delle ultime ore, sul web non si fa altro che parlare di Milena Miconi, una delle concorrenti più popolari e chiacchierate del Grande Fratello Vip. Ad alimentare ancora di più il caos scoppiato in rete è stato l’intervento fatto sui social da Mauro Graiani, il marito della nota gieffina. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dei giorni scorsi, il marito di Milena Miconi aveva preso le difese di sua moglie criticando l’atteggiamento di Daniele Dal Moro dopo che la gieffina lo aveva nominato:

Che Daniele fosse privo di stile, non è una novità, ma che rosichi per una nomination di Milena Miconi dimostra quanto sia pieno di sé troppo. Un uomo che alza la voce verso una donna è un uomo che ha stile? Quanto all’ego di Daniele, è un dato di fatto.

Inutile dire che, nel giro di pochissime ore, l’uomo è finito nel mirino delle polemiche tra i fan di Daniele Dal Moro. Nel frattempo una sostenitrice di Nikita ha scritto:

Milena dicono abbia lo stesso manager di Onestini. L’avete mai vista parlarne con Nikita, sentire la seconda campana, prima di sentenziare? Mai. Familiarizza con tutte tranne con Niki, perché? Interesse.

Si tratta di dichiarazioni che di certo non sono passate in osservato a Mauro Graiani il quale non non ha potuto fare a meno di reagire. Questa è stata la sua risposta sempre in difesa di sua moglie:

Ciao, Milena sta con Lo Cascio per la tv e Cucchini per il cinema. Non so chi a sia l’agente di Onestini ma non è di certo quello di Milena. Quanto al perché non parli con Nikita resta un mistero anche per me che sono il marito. Spero che capisca e lo faccia.

Il fatto che la Miconi non parli con Nikita Pelizon è rimasto un mistero fino a quando Mauro Graiani non ha visto un video in cui la Pelizon si rende responsabile di critiche lanciate nei confronti dell’ex stella del Bagaglino: