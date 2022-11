Un periodo particolarmente fortunato in casa Lazio. Nel giro di poche settimane, infatti, sono tre i calciatori che hanno accolto nelle loro case i loro bimbi tanto attesi. L’ultimo in ordine temporale, nella giornata di ieri, Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo e sua moglie, la modella Natalija Ilic, sono infatti diventati genitori della piccola Irina.

Il “Sergente”, così viene chiamato Sergej dai suoi tifosi della Lazio che da anni ormai godono dei suoi meravigliosi gesti tecnici in campo, in questi giorni sta vivendo un vero e proprio sogno. Anzi due.

Già, perché soltanto pochi giorni fa è partito alla volta del Qatar per partecipare al campionato mondiale insieme ai suoi compagni della nazionale serba.

Mentre era in ritiro, tuttavia, ha ricevuto una chiamata che aspettava con trepidante gioia da 9 mesi. Sua moglie, la modella connazionale Natalija Ilic, ha infatti partorito e dato alla luce la piccola Irina, la loro prima bimba.

Il campione naturalmente non ha potuto assistere al lieto evento. Ha tuttavia mostrato la sua gioia pubblicando una storia sul suo account Instagram, che è servito anche ad annunciare la nascita stessa.

Milinkovic Savic ma non solo

Milinkovic Savic non è l’unico calciatore della Lazio che ha conosciuto questa enorme gioia di diventare papà nell’arco delle ultime settimane.

Lo scorso 19 ottobre anche il suo capitano, il bomber della nazionale italiana Ciro Immobile è infatti diventato papà. Per lui e sua moglie, la bellissima Jessica Malena, si è trattato del quarto figlio.

Il piccolo Andrea, questo il nome scelto per il nascituro, è infatti arrivato a far compagnia a Michela Giorgia e Mattia.

Soltanto due giorni fa, invece, papà per la prima volta ci è diventato anche Mattia Zaccagni. Il centrocampista compagno di reparto di Sergej e la sua compagna promessa sposa, l’influencer Chiara Nasti, hanno infatti accolto tra le braccia il piccolo Thiago.

La gravidanza di Chiara è stata caratterizzata dalle critiche ricevute per tutti e 9 i mesi, a partire dal baby shower organizzato a maggio scorso sul terreno da gioco dello stadio Olimpico di Roma. Ciononostante, i due non hanno tentennato nel mostrare tutta la loro felicità per questo meraviglioso evento della nascita del primo figlio.