Il 23 aprile 2021 un lutto ha colpito il mondo della musica italiana e mondiale. Milva si è spenta all’età di 81 anni nella sua casa in cui viveva insieme alla fidata segretaria Edith e insieme a sua figlia. Senza dubbio il ricordo della celebre artista rimarrà in eterno così come le storie dei suoi tormentati amori.

Quella di Milva è stata una carriera piena di successi e straordinaria. Nonostante ciò, però, alcuni ricordano la sua vita sentimentale come una vita piena di tormenti. I suoi amori più importanti, infatti, hanno senza dubbio lasciato un segno indelebile nell’animo dell’artista. Tra le sue storie d’amore più conosciute, una ha lasciato il segno nella vita della cantante.

Nell’estate del 1969 si è parlato a lungo della storia d’amore tra Milva e Mario Piave. La coppia si era conosciuta tempo prima per motivi di lavoro e successivamente hanno iniziato una relazione. Non poche sono state le critiche rivolte alla cantante per l’inizio di questa storia per la quale lasciò anche suo marito.

Massimo Gallerani è stato un altro uomo importante nella vita di Milva. Con il filosofo, la nota artista ha vissuto un amore lungo e profondo. Tuttavia, però, la fine della loro storia portò la cantante in una forte depressione lasciando un segno indelebile nel più profondo del suo animo.

Tra tutti gli amori vissuti da Milva, quello più tormentato è stata la relazione con Luigi Pistilli. La loro storia d’amore è durata 5 anni ma la vita dell’uomo si è conclusa nel peggiore dei modi. Di professione attore, Luigi Pistilli decise di togliersi la vita prima di uno spettacolo teatrale.

Un altro evento che scosse moltissimo la vita di Milva. Da quel tragico momento, infatti, la vita della cantante fu segnata per sempre da questo drammatico episodio e che fece finire, ancora una volta, la cantante nell’oblio.