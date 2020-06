Domenica In: Mara Venier attacca Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti Mara Venier attacca di nuovo Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti a Domenica In durante il collegamento con Stefano De Martino: “ironia becera”

Non si placcano le anime nella Rai. Mara Venier si è scagliata contro i colleghi Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti definendoli dei “poveracci” e accusandoli di aver fatto “ironia becera” sul suo infortunio a Unomattina in famiglia. Zia Mara ha detto la sua mentre era in collegamento con Stefano de Martino.

Mara Venier ha deciso di puntare il dito contro i colleghi Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti che a Unomattina in famiglia hanno fatto una gag ironizzando sul suo infortunio. I due, ridendo e scherzando, avevano detto che il successo di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, sarebbe dovuto proprio al suo piede fratturato.

Un’insinuazione che non è piaciuta per niente a Mara Venier che li ha definiti dei “poveracci” che fanno “ironia becera” sul dolore e sulla sofferenza altrui.

La conduttrice veneta si era collegata con Stefano De Martino negli studi Rai di Napoli.

L’ex marito di Belen Rodriguez era comparso con un finto gesso al piede e lei, ridendo, gli aveva detto: “Che st****o che sei”. Poi, però, aveva aggiunto:

“Questa è l’ironia che mi piace, l’ironia intelligente, non becera. Adoro questo tipo di ironia”.

Stefano De Martino aveva ribadito la sua ammirazione per lei spiegando lo scherzetto con una frase lusinghiera:

“Questa è perché tu sei il mio faro, il mio esempio di vita”.

Tiberio Timperi si era anche scusato poco prima sul suo profilo Instagram ma Mara Venier sembrava ancora molto arrabbiata.

Poi, per evitare che venga malintesa, ha voluto specificare:

“Per evitare equivoci, la mia stoccata era a qualcun altro ma non voglio più fare polemiche. Non era riferito a Striscia, ma siccome qualcuno dice che Domenica In va bene per il mio gesso… Questo programma va bene perché è un programma di successo, è grazie a una grande squadra e alla fatica che ci mettiamo”.

Per chi non lo sapesse, in passato c’erano state delle polemiche con Striscia la notizia e Mara Venier ha precisato che la frecciatina non era indirizzata al Tg satirico.