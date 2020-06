La dichiarazione di Morgan: “Asia Argento mi picchiava nel sonno” Dirompente la dichiarazione del cantante Morgan nei confronti della sua ex compagna Asia Argento

Morgan, nella sua biografia, confessa un’inaspettata verità sulla sua ex compagna, Asia Argento. Il cantante dichiara: “Asia mi picchiava nel sonno“. Poche settimane fa l’artista ha visto la sua famiglia allargarsi, con l’arrivo di Maria Eco, nata dall’unione con Angelica, che non ama essere al centro delle attenzioni mediatiche. Questo è dovuto al fatto che la nuova compagna di Morgan non è una persona del mondo dello spettacolo e, vuole continuare con la sua vita lontano dalla scena.

Angelica si rifiuta di essere immortalata anche sui social dell’artista. Infatti, l’unica cosa che la riguarda in quell’ambito, sono gli scritti che l’artista posta per lei.

Per Morgan, la sua Angelica è eccezionale e rappresenta un punto di svolta per ricominciare e lavorare su sé stesso. Questo appare evidente, soprattutto se si considera quanto siano state difficili le sue precedenti relazioni.

In primis il rapporto con Asia Argento. Dalla relazione tra lei e Morgan è nata Anna Lou. La complicità tra il cantante e Asia Argento inizialmente era invidiabile, ma poco a poco sono iniziati gli scontri, che col tempo sono diventati insostenibili, tanto da scoppiare la coppia.

Inevitabilmente i due hanno cominciato ad odiarsi, arrivando ad insultarsi anche in TV. Gli scontri riguardavano soprattutto la loro figlia. Ultimamente però escono fuori nuove rivelazioni, il cantante ha lanciato la sua autobiografia: ‘Essere Morgan. La casa Gialla’, in cui racconta sé stesso e la sua storia con Asia Argento.

Questo è solo il primo di una collana di 3 libri. Ovviamente i termini usati per descrivere la sua ex compagna non sono affatto pacifici. Morgan racconta che la donna, lo percuoteva brutalmente mentre dormiva.

Questa sarebbe la vera causa del loro allontanamento. Ma non solo, il cantante inoltre assicura di aver adempiuto sempre ai suoi doveri di padre e compagno e che Asia Argento non ha alcun motivo per far guerra. Insomma, gli scontri tra i due continuano.